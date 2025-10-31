Canva запустила ИИ-модель, которая умеет редактировать слои дизайна

Canva представила собственную модель искусственного интеллекта (ИИ), предназначенную для генерации дизайнов с редактируемыми слоями и объектами — раньше такая возможность отсутствовала. Модель работает с различными форматами, включая посты для соцсетей, презентации и веб-сайты.

Как сообщает TechCrunch, ссылаясь на слова Роберта Кавальски (Robert Kawalsky), глобального руководителя по продуктам Canva, предыдущие подходы позволяли создавать лишь статичные изображения, однако пользователям важна не только простая ИИ-генерация по промпту, но и возможность напрямую вносить правки в предложенный искусственным интеллектом результат.

Ранее Canva запустила ИИ-ассистента Magic Studio с интерфейсом чат-бота для создания медиаконтента по запросам. Теперь этот ассистент доступен на всех экранах платформы, включая вкладки «Дизайн» и «Элементы», а пользователи смогут генерировать трёхмерные объекты и копировать существующие художественные стили.

Также был объединён инструмент для работы с электронными таблицами и функция, позволяющая создавать мини-приложения с помощью подсказок. Теперь пользователи могут использовать данные, хранящиеся в электронных таблицах, и создавать на их основе небольшие приложения.

Помимо новых ИИ-возможностей, Canva анонсировала такие новые функции, как создание форм для сбора данных от клиентов (альтернатива Google Forms), а также инструменты для подготовки email-рассылок, например, маркетинговых писем и уведомлений о доставке с сохранением фирменного стиля бренда компании.

Также объявлено, что профессиональный графический редактор Affinity, который компания ранее приобрела с целью конкуренции с Adobe, теперь навсегда станет бесплатным для всех пользователей. Кроме того, интерфейс Affinity был переработан для объединения векторной, пиксельной и вёрсточной сред в единую рабочую область, а также тесно интегрирован с основной платформой Canva. Это означает, что дизайнеры смогут создавать объекты в Affinity и переносить их в Canva, а также использовать ИИ-генерацию изображений непосредственно внутри Affinity.

Кроме того, после приобретения компании MagicBrief, специализирующейся на аналитике рекламы, Canva запустила полноценную маркетинговую платформу Canva Grow, которая объединяет ИИ-генерацию контента и анализирует его эффективность, а также позволяет публиковать рекламу напрямую на таких площадках, как Meta✴.