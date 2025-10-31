Сегодня 31 октября 2025
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Новости Software Графические редакторы Canva запустила ИИ-модель, которая умеет...
реклама
Новости Software

Canva запустила ИИ-модель, которая умеет редактировать слои дизайна

Canva представила собственную модель искусственного интеллекта (ИИ), предназначенную для генерации дизайнов с редактируемыми слоями и объектами — раньше такая возможность отсутствовала. Модель работает с различными форматами, включая посты для соцсетей, презентации и веб-сайты.

Источник изображений: Canva

Источник изображений: Canva

Как сообщает TechCrunch, ссылаясь на слова Роберта Кавальски (Robert Kawalsky), глобального руководителя по продуктам Canva, предыдущие подходы позволяли создавать лишь статичные изображения, однако пользователям важна не только простая ИИ-генерация по промпту, но и возможность напрямую вносить правки в предложенный искусственным интеллектом результат.

Ранее Canva запустила ИИ-ассистента Magic Studio с интерфейсом чат-бота для создания медиаконтента по запросам. Теперь этот ассистент доступен на всех экранах платформы, включая вкладки «Дизайн» и «Элементы», а пользователи смогут генерировать трёхмерные объекты и копировать существующие художественные стили.

Также был объединён инструмент для работы с электронными таблицами и функция, позволяющая создавать мини-приложения с помощью подсказок. Теперь пользователи могут использовать данные, хранящиеся в электронных таблицах, и создавать на их основе небольшие приложения.

Помимо новых ИИ-возможностей, Canva анонсировала такие новые функции, как создание форм для сбора данных от клиентов (альтернатива Google Forms), а также инструменты для подготовки email-рассылок, например, маркетинговых писем и уведомлений о доставке с сохранением фирменного стиля бренда компании.

Также объявлено, что профессиональный графический редактор Affinity, который компания ранее приобрела с целью конкуренции с Adobe, теперь навсегда станет бесплатным для всех пользователей. Кроме того, интерфейс Affinity был переработан для объединения векторной, пиксельной и вёрсточной сред в единую рабочую область, а также тесно интегрирован с основной платформой Canva. Это означает, что дизайнеры смогут создавать объекты в Affinity и переносить их в Canva, а также использовать ИИ-генерацию изображений непосредственно внутри Affinity.

Кроме того, после приобретения компании MagicBrief, специализирующейся на аналитике рекламы, Canva запустила полноценную маркетинговую платформу Canva Grow, которая объединяет ИИ-генерацию контента и анализирует его эффективность, а также позволяет публиковать рекламу напрямую на таких площадках, как Meta.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
В Adobe Firefly появится ИИ-озвучка видеороликов
Сбой в облаках AWS вывел из строя часть интернета — не работают Perplexity, Fortnite, Canva и другие
ChatGPT научился запускать Spotify, Canva и множество других приложений прямо в чате
В Adobe Express появился ИИ-помощник, способный самостоятельно редактировать проекты
Paint в Windows 11 научился менять стиль изображений в один клик
This is fine: «Google Фото» научится превращать фото пользователя в мемы
Теги: canva, графический редактор
canva, графический редактор
← В прошлое

Входит в перечень общественных объединений и религиозных организаций, в отношении которых судом принято вступившее в законную силу решение о ликвидации или запрете деятельности по основаниям, предусмотренным Федеральным законом от 25.07.2002 № 114-ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности»;

© 1997—2025 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

Система Orphus

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
Epic Games Store разблокировал игру из новой раздачи для российских пользователей, но никому об этом не сказал
«Тарков здорового человека»: пародийный шутер Escape from Duckov оказался не на шутку популярен
Исследование показало, что ИИ ускорил мышление подростков, но есть одна проблема
Zotac выпустила самый компактный в мире ПК с настольной GeForce RTX 5060 Ti 16GB
Microsoft подтвердила, что обновление Windows 11 нарушило работу localhost, «Проводника» и USB-мышей
«Жидкое стекло» Apple можно будет заматировать: представлена нова бета iOS 26.1 12 мин.
Сервисы AWS упали второй раз за день — тысячи сайтов по всему миру снова недоступны 8 ч.
Fujitsu влила £280 млн в британское подразделение в преддверии выплат компенсаций жертвам багов в её ПО Horizon 8 ч.
Календарь релизов 20 – 26 октября: Ninja Gaiden 4, Painkiller, Dispatch и VTM – Bloodlines 2 8 ч.
В Windows сломалась аутентификация по смарт-картам после октябрьских обновлений — у Microsoft есть временное решение 9 ч.
Вместо Majesty 3: российские разработчики выпустили в Steam амбициозную фэнтезийную стратегию Lessaria: Fantasy Kingdom Sim 9 ч.
Слухи: Лана Дель Рей исполнит заглавную песню для «Джеймса Бонда», но не в кино, а в игре от создателей Hitman 10 ч.
Зов сердца: разработчики Dead Cells объяснили, почему вместо Dead Cells 2 выпустили Windblown 11 ч.
Adobe запустила фабрику ИИ-моделей, заточенных под конкретный бизнес 11 ч.
Китай обвинил США в кибератаках на Национальный центр службы времени — это угроза сетям связи, финансовым системам и не только 12 ч.
Президент США подписал соглашение с Австралией на поставку критически важных минералов на сумму $8,5 млрд 18 мин.
Новая статья: Обзор смартфона realme 15 Pro: светит, но не греется 5 ч.
Ещё одна альтернатива платформам NVIDIA — IBM объединила усилия с Groq 5 ч.
Учёные создали кибер-глаз, частично возвращающий зрение слепым людям 6 ч.
Samsung выпустила недорогой 27-дюймовый геймерский монитор Odyssey OLED G50SF c QD-OLED, 1440p и 180 Гц 6 ч.
Акции Apple обновили исторический максимум на новостях об отличных продажах iPhone 17 8 ч.
Представлен флагман iQOO 15 с чипом Snapdragon 8 Elite Gen 5 и батареей на 7000 мА·ч по цене меньше $600 9 ч.
Нечто из космоса врезалось в лобовое стекло самолёта Boeing 737 MAX компании United Airlines 10 ч.
Умные кольца Oura научатся выявлять признаки гипертонии, как последние Apple Watch 11 ч.
Дешёвая корейская термопаста оказалась вредна для процессоров и здоровья пользователей 11 ч.