Видеообзор игровой зоны, собранной полностью из продуктов MSI

Тайваньская компания MSI не нуждается в представлении, являясь одним из ведущих производителей компьютерной техники и аксессуаров. Команда 3DNews создала игровую зону, полностью состоящую из её продукции.

В эту игровую зону вошли: монитор MAG 271QPX QD-OLED E2, а также высококлассная клавиатура Vigor GK71 Sonic с линейными механическими переключателями Sonic Red и мышь MSI Clutch GM51 Lightweight, оборудованные настраиваемой RGB-подсветкой.

Компьютерное кресло MSI MAG CH130, конструкторы которого черпали вдохновение в дизайне автокресел для гоночных автомобилей с упором на поддержку и удобство, отличается не только комфортом, но и повышенной прочностью.

Системный блок для игровой зоны специалисты 3DNews собрали полностью из «железа» MSI. Более подробно о «царской сборке» системного блока и самой игровой зоне можно узнать из нашего видеообзора.

msi, игровой монитор, игровой компьютер, мышь, клавиатура
