«Ростелеком» запустил массовое производство роутеров с Wi-Fi 6

Компания «Ростелеком» сообщила о начале крупносерийного производства роутеров Electra F30AX с поддержкой Wi-Fi 6 на своём дочернем предприятии «Электра». Производственные мощности линии рассчитаны на выпуск до 150 тыс. устройств в месяц. Предприятие обеспечивает полный цикл производства — от монтажа электронных компонентов, до конфигурации и установки ПО, калибровки Wi-Fi и GPON, тестирования, упаковки и отгрузки.

Источник изображения: «Ростелеком»

Роутер Electra F30AX оснащён чипсетом типа AX3000. Устройство работает в двух диапазонах частот (2,4 ГГц и 5 ГГц) и обеспечивает максимальную скорость передачи данных до 3 Гбит/с. Для качественного покрытия даже в дальней комнате в квартире не нужна система из нескольких модулей для ретрансляции сигнала — устройство уже оснащено mesh-технологией.

Также роутер оснащён улучшенной защитой от помех и обладает увеличенным радиусом действия, что даёт преимущество в скорости до 45 % в сравнении с устаревшими моделями роутеров пятого поколения, а также шестого поколения с чипсетом AX1500, что особенно актуально для многоквартирных домов.

По оценкам «Ростелекома», доля устройств с поддержкой Wi-Fi 6 в ближайшее время превысит 70 %. Новые роутеры оснащены интегральной схемой российского производства и работают на полностью отечественном ПО, разработанном «Электрой» для «Ростелекома». Компания заявляет, что устройства максимально защищены от киберрисков.

Роутеры шестого поколения могут выбрать как новые клиенты, так и действующие абоненты домашнего интернета «Ростелекома». Новые клиенты могут взять оборудование в аренду в рамках акции «Тест-драйв», которая позволяет опробовать все преимущества домашнего интернета и других цифровых сервисов «Ростелекома» в течение 30 дней бесплатно. Настройку нового оборудования проводят специалисты компании.

Теги: ростелеком, wi-fi 6, роутер, российские производители
