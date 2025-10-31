МОК отменил Олимпийские киберспортивные игры в Саудовской Аравии, но пообещал разработать «новый подход»

Анонсированные прошлым летом Олимпийские киберспортивные игры (ОКИ) не состоятся. Международный олимпийский комитет (МОК) объявил о расторжении соглашения с Олимпийским комитетом Саудовской Аравии (ОКСА).

Напомним, дебютные Олимпийские киберспортивные игры планировали провести в Саудовской Аравии (городе Эр-Рияд) сначала в 2025-м, а затем в 2027 году. Соглашение МОК с ОКСА было рассчитано на 12 лет.

Как стало известно, спустя всего год стороны по обоюдному согласию решили прекратить сотрудничество и продолжить реализовывать свои киберспортивные амбиции независимо друг от друга.

«МОК разработает новый подход к Олимпийским киберспортивным играм с учётом предложений, полученных в процессе "Паузы и размышлений", и будет преследовать новую партнёрскую модель», — заявили в комитете.

По мнению МОК, такой подход позволит лучше согласовать ОКИ с долгосрочными амбициями Олимпийского движения, расширить предоставляемые соревнованием возможности и ускорить проведение первых Игр.

В МОК подчеркнули, что «подавляющее большинство отзывов» участников Олимпийского движения и киберспортивного сообщества свидетельствует о значительном интересе к этой инициативе.

Что касается Саудовской Аравии, то в августе состоялся анонс киберспортивного чемпионата Esports Nations Cup, запланированного на ноябрь 2026 года. Мероприятие пройдёт при участии Electronic Arts, Krafton, Tencent и Ubisoft.