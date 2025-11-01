Разработчик приставок Ayaneo выпустит смартфон, который «действительно создан для геймеров»

Компания Ayaneo, известная своими портативными игровыми консолями и мини-ПК, нацелилась на рынок смартфонов для геймеров. Производитель начал рекламировать свой первый продукт в этой категории устройств, позиционируя его как «смартфон, действительно созданный для геймеров».

Выпущенное по этому поводу небольшое тизерное видео демонстрирует очертания задней панели устройства, на которой, судя по всему, расположена двойная камера, датчики которой не выступают над поверхностью корпуса, как, например, у аппаратов RedMagic.

Помимо этого, в тизерном видео Ayaneo нет какой-либо информации, раскрывающей характеристики устройства. «Настоящие геймеры знают геймеров», — говорит производитель. Это действительно так, но на рынке уже представлено большое количество устройств этой категории, с которыми Ayaneo придётся конкурировать. Что может сделать компания, чтобы выделиться на фоне других производителей и привлечь к своему продукту внимание потенциальных покупателей, ещё предстоит узнать.

Вероятно, речь идёт о смартфоне на базе Android, но пока официальной информации об этом нет. Скорее всего, Ayaneo выпустит больше тизерных видео, в которых постепенно будут раскрыты характеристики и дизайн устройства, а также его особенности. Сроки запуска и розничная стоимость смартфона Ayaneo пока неизвестны.