Сегодня 01 ноября 2025
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Технологии и рынок IT. Новости мобильные телефоны, смартфоны, сотовая с... Разработчик приставок Ayaneo выпустит см...
реклама
Новости Hardware

Разработчик приставок Ayaneo выпустит смартфон, который «действительно создан для геймеров»

Компания Ayaneo, известная своими портативными игровыми консолями и мини-ПК, нацелилась на рынок смартфонов для геймеров. Производитель начал рекламировать свой первый продукт в этой категории устройств, позиционируя его как «смартфон, действительно созданный для геймеров».

Источник изображения: Ayaneo / YouTube

Источник изображения: Ayaneo / YouTube

Выпущенное по этому поводу небольшое тизерное видео демонстрирует очертания задней панели устройства, на которой, судя по всему, расположена двойная камера, датчики которой не выступают над поверхностью корпуса, как, например, у аппаратов RedMagic.

Помимо этого, в тизерном видео Ayaneo нет какой-либо информации, раскрывающей характеристики устройства. «Настоящие геймеры знают геймеров», — говорит производитель. Это действительно так, но на рынке уже представлено большое количество устройств этой категории, с которыми Ayaneo придётся конкурировать. Что может сделать компания, чтобы выделиться на фоне других производителей и привлечь к своему продукту внимание потенциальных покупателей, ещё предстоит узнать.

Вероятно, речь идёт о смартфоне на базе Android, но пока официальной информации об этом нет. Скорее всего, Ayaneo выпустит больше тизерных видео, в которых постепенно будут раскрыты характеристики и дизайн устройства, а также его особенности. Сроки запуска и розничная стоимость смартфона Ayaneo пока неизвестны.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
Вышли глобальные версии смартфонов Vivo X300 и X300 Pro с урезанными аккумуляторами и ценой от €1049
Аналитики Omdia назвали крупнейших производителей смартфонов в мире по итогам третьего квартала
Анонсирован смартфон iQOO Neo11 со Snapdragon 8 Elite, батареей на 7500 мА·ч и ценой от $365
Apple завершила прошлый квартал с рекордной выручкой от реализации iPhone
Руководство Apple рассчитывает, что этот квартал станет лучшим с точки зрения продаж iPhone за всю историю
Samsung: смартфоны Galaxy S26 получат новые камеры, особенный процессор и ИИ нового поколения
Теги: ayaneo, игровой смартфон, смартфон
ayaneo, игровой смартфон, смартфон
← В прошлое В будущее →

© 1997—2025 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

Система Orphus

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
Epic Games Store разблокировал игру из новой раздачи для российских пользователей, но никому об этом не сказал
«Тарков здорового человека»: пародийный шутер Escape from Duckov оказался не на шутку популярен
Исследование показало, что ИИ ускорил мышление подростков, но есть одна проблема
Zotac выпустила самый компактный в мире ПК с настольной GeForce RTX 5060 Ti 16GB
Microsoft подтвердила, что обновление Windows 11 нарушило работу localhost, «Проводника» и USB-мышей
«Жидкое стекло» Apple можно будет заматировать: представлена нова бета iOS 26.1 12 мин.
Сервисы AWS упали второй раз за день — тысячи сайтов по всему миру снова недоступны 8 ч.
Fujitsu влила £280 млн в британское подразделение в преддверии выплат компенсаций жертвам багов в её ПО Horizon 8 ч.
Календарь релизов 20 – 26 октября: Ninja Gaiden 4, Painkiller, Dispatch и VTM – Bloodlines 2 8 ч.
В Windows сломалась аутентификация по смарт-картам после октябрьских обновлений — у Microsoft есть временное решение 9 ч.
Вместо Majesty 3: российские разработчики выпустили в Steam амбициозную фэнтезийную стратегию Lessaria: Fantasy Kingdom Sim 9 ч.
Слухи: Лана Дель Рей исполнит заглавную песню для «Джеймса Бонда», но не в кино, а в игре от создателей Hitman 10 ч.
Зов сердца: разработчики Dead Cells объяснили, почему вместо Dead Cells 2 выпустили Windblown 11 ч.
Adobe запустила фабрику ИИ-моделей, заточенных под конкретный бизнес 11 ч.
Китай обвинил США в кибератаках на Национальный центр службы времени — это угроза сетям связи, финансовым системам и не только 12 ч.
Президент США подписал соглашение с Австралией на поставку критически важных минералов на сумму $8,5 млрд 18 мин.
Новая статья: Обзор смартфона realme 15 Pro: светит, но не греется 5 ч.
Ещё одна альтернатива платформам NVIDIA — IBM объединила усилия с Groq 5 ч.
Учёные создали кибер-глаз, частично возвращающий зрение слепым людям 6 ч.
Samsung выпустила недорогой 27-дюймовый геймерский монитор Odyssey OLED G50SF c QD-OLED, 1440p и 180 Гц 6 ч.
Акции Apple обновили исторический максимум на новостях об отличных продажах iPhone 17 8 ч.
Представлен флагман iQOO 15 с чипом Snapdragon 8 Elite Gen 5 и батареей на 7000 мА·ч по цене меньше $600 9 ч.
Нечто из космоса врезалось в лобовое стекло самолёта Boeing 737 MAX компании United Airlines 10 ч.
Умные кольца Oura научатся выявлять признаки гипертонии, как последние Apple Watch 11 ч.
Дешёвая корейская термопаста оказалась вредна для процессоров и здоровья пользователей 11 ч.