Китайская Orico выпустила копии Mac Pro и Mac Mini на процессорах AMD Ryzen

Китайская компания Orico, занимающаяся разработкой и производством устройств для хранения данных, вышла на рынок мини-ПК, представив линейку Omini, включающую две модели — Omini Plus и Omini Pro. ПК выполнены в дизайне, напоминающем компьютеры Apple: Omini Plus внешне схож с Mac Mini, а Omini Pro — с уменьшенной версией Mac Pro, однако оба работают на процессорах AMD Ryzen.

Корпус Omini Pro, как сообщает Tom's Hardware со ссылкой на китайское издание IT Home, изготовлен из алюминия высокого качества и оснащён решётчатой передней панелью в стиле кухонной тёрки для улучшения охлаждения. У Omini Plus доступ к компонентам обеспечивается через съёмную ножку, а на задней панели расположен вентиляционный отсек, похожий на отсек в Mac Studio.

Модель Omini Plus предлагается в единственной конфигурации: процессор AMD Ryzen 5 7535H (ныне переименованный в Ryzen 5 150), 16 Гбайт оперативной памяти DDR5 и накопитель на 2 Тбайт. Устройство объёмом около 0,8 литра оснащено двумя портами USB4 Type-C, двумя USB 3.2 Gen 2 Type-A, двумя USB 2.0 Type-A, двумя портами Ethernet 2,5G, DisplayPort 1.4, HDMI 2.1 и аудиоразъёмом 3,5 мм. Охлаждение обеспечивается двумя тепловыми трубками и большим вентилятором. Рекомендованная цена составляет 3799 юаней (около 43 000 рублей).

Omini Pro предлагает больше вариантов комплектации: базовая версия использует процессор AMD Ryzen 7 8845HS со встроенной графикой AMD Radeon 780M и нейропроцессором (NPU), обеспечивающим возможность локальных ИИ-вычислений. Покупатели могут выбрать как сборку без памяти и накопителя (barebone-систему), так и конфигурацию с 32 Гбайт DDR5 (максимум до 256 Гбайт) и SSD на 1 или 2 Тбайт. Устройство имеет два слота для накопителей общей ёмкостью до 8 Тбайт. Набор портов идентичен модели Plus. Стоимость версии начинается от 3099 юаней (около 35 000 рублей).

Несмотря на то, что ПК не ориентированы на геймеров, они позволяют запускать лёгкие игры и подходят для большинства повседневных задач. По заявлению компании, серия Omini рассчитана на пользователей, ценящих эстетику продукции Apple, но предпочитающих операционные системы Windows 11 или Linux.