Ugreen предлагает пауэрбанк Nexode 165 Вт 25000 мА·ч, зарядку Nexode 100 Вт с выдвижным кабелем и USB-концентратор 12-в-1

Компания Ugreen предлагает широкий ассортимент аксессуаров для смартфонов и не только. Она известна главным образом своими зарядками и пауэрбанками, но в её арсенале есть и другие интересные гаджеты. Здесь мы подробнее расскажем о трёх свежих устройствах компании — как классических, так и не совсем привычных.

Начнём с классического пауэрбанка — Ugreen Nexode ёмкостью 25 000 мА·ч и мощностью 165 Вт. Такой способен не только много раз полностью зарядить смартфон, но и полноценно питать ноутбук — и даже не один, что делает устройство по-настоящему универсальным. К тому же благодаря относительно компактным габаритам его можно брать куда угодно: Ugreen даже заявляет, что с ним пустят на борт самолёта, поскольку его ёмкость составляет 90 Вт·ч (но всё же перед путешествием лучше перепроверить требования авиакомпании).

Внешний аккумулятор Ugreen Nexode 165 Вт 25 000 мА·ч оснащён парой встроенных кабелей с разъёмами USB Type-C, так что с пауэрбанком не придётся брать с собой ещё и кабель. Дополнительно имеются порт USB-C и USB-A. Встроенные кабели, к тому же, имеют магнитное крепление, так что они не будут болтаться вокруг пауэрбанка, а всегда будут аккуратно лежать на своём месте.

Один из встроенных кабелей USB-C способен выдавать ток мощностью до 140 Вт. Другой ограничен 65 Вт, и такую же мощность может обеспечить порт USB-C, тогда как USB-A максимум способен на 33 Вт. Допускаются разные комбинации питания, но максимум одновременно пауэрбанк способен отдавать ток мощностью до 165 Вт. Сам портативный аккумулятор заряжается с мощностью до 90 Вт, так что восполнить его заряд получится довольно быстро.

В основе Ugreen Nexode 165 Вт 25 000 мА·ч лежат элементы типа 21700 автомобильного класса, которые отличаются стабильностью и безопасностью. Ugreen подчёркивает наличие систем защиты от превышения напряжения, перегрузки по току, перезаряда и чрезмерной разрядки, перегрева, а также от короткого замыкания.

Другим занимательным гаджетом Ugreen является зарядное устройство Nexode 100 Вт с выдвижным кабелем. Его главной отличительной особенностью является сочетание компактных габаритов и высокой мощности, а также способность питать до четырёх устройств одновременно. Это делает устройство удобным вариантом для тех, кто часто путешествует или ездит в командировки — удобно, когда зарядка не занимает много места и способна сразу питать все устройства.

А наличие встроенного выдвижного кабеля длиной 75 см позволяет не беспокоиться о забытой проводке — универсальный USB-C у этой зарядки всегда под рукой. Помимо встроенного кабеля, имеется ещё пара портов USB-C, а также один USB-A. Кабель и первый порт USB-C способны выдавать до 100 Вт мощности, тогда как второй USB-C обеспечивает до 30 Вт, а USB-A — до 22,5 Вт. Одновременно можно подзаряжать до четырёх устройств, но общая мощность составит всё же 100 Вт — этого будет достаточно для одновременной зарядки ноутбука и смартфона, а также хватит для наушников.

Здесь Ugreen также отмечает высокий уровень качества и безопасности устройства. Есть защита от слишком высокого и слишком низкого напряжения, перегрузки по току, короткого замыкания и перегрева.

Наконец, Ugreen предлагает USB-концентратор 12-в-1, который позволяет превратить один порт USB-C в полноценный хаб со всеми необходимыми разъёмами. Это особенно актуально для пользователей тонких ноутбуков, которые нередко весьма ограничены в выборе разъёмов, предлагая лишь несколько USB и один видеовыход.

В случае с устройством Ugreen пользователь получает сразу 12 разъёмов:

DisplayPort 1.4 (до 4K 120 Гц);

2× HDMI 2.0 (до 4K 60 Гц);

2× USB-C 3.2;

2× USB-A 2.0;

USB-C Power Delivery до 100 Вт;

RJ-45 (1 Гбит/с);

слоты под SD и microSD-карты;

аудиовыход 3,5 мм.

Подключается концентратор к ноутбуку через USB-C-кабель длиной 40 см, чего должно быть достаточно для большинства сценариев — от подключения внешнего монитора и накопителей до питания самого ноутбука.

Все перечисленные устройства Ugreen уже доступны в продаже.