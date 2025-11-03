Oukitel WP60 — сверхпрочный смартфон с ёмкой батареей и ярким дизайном

Компания Oukitel представила в России защищенный смартфон WP60, сочетающий в себе исключительную прочность с ярким, привлекательным дизайном. Созданный для поклонников активного отдыха, профессионалов и любителей технологий, новый флагман обеспечивает стабильную работу даже в самых неблагоприятных условиях внешней среды.

Oukitel WP60 оснащён крупным 7,2-дюймовым дисплеем с частотой обновления 120 Гц и разрешением HD+ (1560×720 пикселей), обеспечивающим чёткое изображение с реалистичными цветами. Дисплей поддерживает яркость 500 кд/м2. Для защиты от царапин и других механических повреждений используется прочное стекло Corning Gorilla Glass 5. Также имеется режим работы в перчатках.

Высокую производительность смартфона гарантирует 6-нм восьмиядерный процессор MediaTek Dimensity 7025 Ultra с тактовой частотой до 2,5 ГГц и графическим ускорителем IMG BXM-8-256, обеспечивающий запуск ресурсоёмких приложений и игр, включая PUBG Mobile, Mobile Legends и Minecraft, а также работу в режиме многозадачности.

Объём оперативной памяти смартфона составляет до 16 Гбайт с возможностью виртуального расширения до 48 Гбайт, ёмкость флеш-накопителя — до 512 Гбайт. Объём хранилища можно расширить ещё на 2 Тбайт с помощью карты памяти microSD.

В качестве источника питания используется массивный аккумулятор ёмкостью 10 000 мА·ч, обеспечивающий около 1300 часов работы в режиме ожидания и 70 часов в режиме разговора. Смартфон оснащён высококачественным аккумулятором ATL с сертификацией UN38.3, подтверждающей безопасность устройства для перевозки авиационным, а также наземным и морским видами транспортами. Также поддерживается обратная зарядка, позволяя использовать смартфон для подзарядки имеющихся устройств.

Запечатлеть памятные события поможет 108-мегапиксельная основная камера с сенсором Samsung S5KHM6, которая обеспечит фото с высоким качеством, а также запись видео с разрешением 4K. Её дополняет 8-мегапиксельная камера с функцией ночного видения, оптимизированная для съёмки при любых условиях освещения. Для съёмки селфи и видеозвонков в смартфоне предусмотрена 32-мегапиксельная фронтальная камера, гарантирующая чёткие, яркие портреты.

Прочность смартфона, а также повышенная устойчивость к воздействию пыли и влаги подтверждена соответствием стандартам стандартам IP68, IP69K и MIL-STD-810H, что позволяет ему выдерживать самые экстремальные погодные условия.

Смартфон выполнен в корпусе толщиной 14,9 мм из алюминиево-титанового сплава, воплощая в себе киберпанковский дизайн, сочетая футуристическую эстетику с прочностью промышленного уровня. Аппарат доступен в жёлтом, серебристом и чёрном цветах.

Цена Oukitel WP60 для первых покупателей составит 22 496 рублей.