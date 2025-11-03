Сегодня 03 ноября 2025
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Технологии и рынок IT. Новости мобильные телефоны, смартфоны, сотовая с... Oukitel WP60 — сверхпрочный смартфон с ё...
реклама
Новости Hardware

Oukitel WP60 — сверхпрочный смартфон с ёмкой батареей и ярким дизайном

Компания Oukitel представила в России защищенный смартфон WP60, сочетающий в себе исключительную прочность с ярким, привлекательным дизайном. Созданный для поклонников активного отдыха, профессионалов и любителей технологий, новый флагман обеспечивает стабильную работу даже в самых неблагоприятных условиях внешней среды.

Oukitel WP60 оснащён крупным 7,2-дюймовым дисплеем с частотой обновления 120 Гц и разрешением HD+ (1560×720 пикселей), обеспечивающим чёткое изображение с реалистичными цветами. Дисплей поддерживает яркость 500 кд/м2. Для защиты от царапин и других механических повреждений используется прочное стекло Corning Gorilla Glass 5. Также имеется режим работы в перчатках.

Высокую производительность смартфона гарантирует 6-нм восьмиядерный процессор MediaTek Dimensity 7025 Ultra с тактовой частотой до 2,5 ГГц и графическим ускорителем IMG BXM-8-256, обеспечивающий запуск ресурсоёмких приложений и игр, включая PUBG Mobile, Mobile Legends и Minecraft, а также работу в режиме многозадачности.

Объём оперативной памяти смартфона составляет до 16 Гбайт с возможностью виртуального расширения до 48 Гбайт, ёмкость флеш-накопителя — до 512 Гбайт. Объём хранилища можно расширить ещё на 2 Тбайт с помощью карты памяти microSD.

В качестве источника питания используется массивный аккумулятор ёмкостью 10 000 мА·ч, обеспечивающий около 1300 часов работы в режиме ожидания и 70 часов в режиме разговора. Смартфон оснащён высококачественным аккумулятором ATL с сертификацией UN38.3, подтверждающей безопасность устройства для перевозки авиационным, а также наземным и морским видами транспортами. Также поддерживается обратная зарядка, позволяя использовать смартфон для подзарядки имеющихся устройств.

Запечатлеть памятные события поможет 108-мегапиксельная основная камера с сенсором Samsung S5KHM6, которая обеспечит фото с высоким качеством, а также запись видео с разрешением 4K. Её дополняет 8-мегапиксельная камера с функцией ночного видения, оптимизированная для съёмки при любых условиях освещения. Для съёмки селфи и видеозвонков в смартфоне предусмотрена 32-мегапиксельная фронтальная камера, гарантирующая чёткие, яркие портреты.

Прочность смартфона, а также повышенная устойчивость к воздействию пыли и влаги подтверждена соответствием стандартам стандартам IP68, IP69K и MIL-STD-810H, что позволяет ему выдерживать самые экстремальные погодные условия.

Смартфон выполнен в корпусе толщиной 14,9 мм из алюминиево-титанового сплава, воплощая в себе киберпанковский дизайн, сочетая футуристическую эстетику с прочностью промышленного уровня. Аппарат доступен в жёлтом, серебристом и чёрном цветах.

Цена Oukitel WP60 для первых покупателей составит 22 496 рублей.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
8849 Hike — защищённый смартфон с дальнобойным фонариком и батареей 23 800 мА·ч с быстрой зарядкой
Анонсирован защищённый смартфон Oukitel WP58 Pro с батареей на 10 000 мА·ч и двумя кемпинговыми фонариками
Смартфоны Oukitel WP300, WP53 Pro и WP55 Pro сочетают высокую надёжность и ёмкие аккумуляторы
Разработчик приставок Ayaneo выпустит смартфон, который «действительно создан для геймеров»
Вышли глобальные версии смартфонов Vivo X300 и X300 Pro с урезанными аккумуляторами и ценой от €1049
Аналитики Omdia назвали крупнейших производителей смартфонов в мире по итогам третьего квартала
Теги: oukitel, защищённый смартфон
oukitel, защищённый смартфон
← В прошлое В будущее →

© 1997—2025 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

Система Orphus

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
Epic Games Store разблокировал игру из новой раздачи для российских пользователей, но никому об этом не сказал
«Тарков здорового человека»: пародийный шутер Escape from Duckov оказался не на шутку популярен
Исследование показало, что ИИ ускорил мышление подростков, но есть одна проблема
Zotac выпустила самый компактный в мире ПК с настольной GeForce RTX 5060 Ti 16GB
Microsoft подтвердила, что обновление Windows 11 нарушило работу localhost, «Проводника» и USB-мышей
«Жидкое стекло» Apple можно будет заматировать: представлена нова бета iOS 26.1 12 мин.
Сервисы AWS упали второй раз за день — тысячи сайтов по всему миру снова недоступны 8 ч.
Fujitsu влила £280 млн в британское подразделение в преддверии выплат компенсаций жертвам багов в её ПО Horizon 8 ч.
Календарь релизов 20 – 26 октября: Ninja Gaiden 4, Painkiller, Dispatch и VTM – Bloodlines 2 8 ч.
В Windows сломалась аутентификация по смарт-картам после октябрьских обновлений — у Microsoft есть временное решение 9 ч.
Вместо Majesty 3: российские разработчики выпустили в Steam амбициозную фэнтезийную стратегию Lessaria: Fantasy Kingdom Sim 9 ч.
Слухи: Лана Дель Рей исполнит заглавную песню для «Джеймса Бонда», но не в кино, а в игре от создателей Hitman 10 ч.
Зов сердца: разработчики Dead Cells объяснили, почему вместо Dead Cells 2 выпустили Windblown 11 ч.
Adobe запустила фабрику ИИ-моделей, заточенных под конкретный бизнес 11 ч.
Китай обвинил США в кибератаках на Национальный центр службы времени — это угроза сетям связи, финансовым системам и не только 12 ч.
Президент США подписал соглашение с Австралией на поставку критически важных минералов на сумму $8,5 млрд 18 мин.
Новая статья: Обзор смартфона realme 15 Pro: светит, но не греется 5 ч.
Ещё одна альтернатива платформам NVIDIA — IBM объединила усилия с Groq 5 ч.
Учёные создали кибер-глаз, частично возвращающий зрение слепым людям 6 ч.
Samsung выпустила недорогой 27-дюймовый геймерский монитор Odyssey OLED G50SF c QD-OLED, 1440p и 180 Гц 6 ч.
Акции Apple обновили исторический максимум на новостях об отличных продажах iPhone 17 8 ч.
Представлен флагман iQOO 15 с чипом Snapdragon 8 Elite Gen 5 и батареей на 7000 мА·ч по цене меньше $600 9 ч.
Нечто из космоса врезалось в лобовое стекло самолёта Boeing 737 MAX компании United Airlines 10 ч.
Умные кольца Oura научатся выявлять признаки гипертонии, как последние Apple Watch 11 ч.
Дешёвая корейская термопаста оказалась вредна для процессоров и здоровья пользователей 11 ч.