Lenovo представила умные очки V1 с ИИ-ассистентом, но без камеры

Lenovo представила умные очки V1 с искусственным интеллектом (ИИ), в которых отсутствует одна из самых популярных и стандартных функций для гаджетов такого рода. В отличие от многих конкурентов, вместо камеры, новинка получила двойные микросветодиодные дисплеи, встроенный ИИ-ассистент и сенсорное управление.

Lenovo V1 оснащены двумя микро-LED-дисплеями, которые проецируют зелёный текст непосредственно в поле зрения пользователя в каждую линзу. Как пишет 9to5Google, дисплеи могут работать независимо — с передачей информации либо на одну линзу, либо на обе линзы одновременно. В дужках встроены датчики, реагирующие на жесты и позволяющие переключаться между функциями.

Для взаимодействия с ИИ-ассистентом, разработанным Lenovo, предусмотрены микрофон и встроенные динамики. С их помощью пользователь может получать переводы текста в режиме реального времени и маршруты для пешего или велосипедного передвижения.

Новинка относится к категории умных очков (smart glasses), которые предназначены для ношения в течение всего дня, в отличие от очков дополненной реальности (AR), например, Meta✴ Ray-Ban, которые пока не могут предложить комфортное ежедневное ношение. Кроме того, разработка Lenovo, похоже, не позиционируется как продукт для блогеров и любителей экшн-съёмки, как Meta✴ Ray-Ban в частности. Отсутствие камеры также означает, что очки не поддерживают функции, аналогичные Gemini Live, для работы которых требуется визуальный ввод данных для их последующего анализа ИИ-моделью.

Очки поступят в продажу 9 ноября по цене 3 999 юаней (примерно 45 000 рублей), но пока речь идёт преимущественно о выпуске для китайского рынка. Информация о сроках поступления на глобальный рынок пока отсутствует.