Сегодня 04 ноября 2025
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Технологии и рынок IT. Новости носимая электроника Lenovo представила умные очки V1 с ИИ-ас...
реклама
Новости Hardware

Lenovo представила умные очки V1 с ИИ-ассистентом, но без камеры

Lenovo представила умные очки V1 с искусственным интеллектом (ИИ), в которых отсутствует одна из самых популярных и стандартных функций для гаджетов такого рода. В отличие от многих конкурентов, вместо камеры, новинка получила двойные микросветодиодные дисплеи, встроенный ИИ-ассистент и сенсорное управление.

Источник изображений: 9to5google.com

Источник изображений: 9to5google.com

Lenovo V1 оснащены двумя микро-LED-дисплеями, которые проецируют зелёный текст непосредственно в поле зрения пользователя в каждую линзу. Как пишет 9to5Google, дисплеи могут работать независимо с передачей информации либо на одну линзу, либо на обе линзы одновременно. В дужках встроены датчики, реагирующие на жесты и позволяющие переключаться между функциями.

Для взаимодействия с ИИ-ассистентом, разработанным Lenovo, предусмотрены микрофон и встроенные динамики. С их помощью пользователь может получать переводы текста в режиме реального времени и маршруты для пешего или велосипедного передвижения.

Новинка относится к категории умных очков (smart glasses), которые предназначены для ношения в течение всего дня, в отличие от очков дополненной реальности (AR), например, Meta Ray-Ban, которые пока не могут предложить комфортное ежедневное ношение. Кроме того, разработка Lenovo, похоже, не позиционируется как продукт для блогеров и любителей экшн-съёмки, как Meta Ray-Ban в частности. Отсутствие камеры также означает, что очки не поддерживают функции, аналогичные Gemini Live, для работы которых требуется визуальный ввод данных для их последующего анализа ИИ-моделью.

Очки поступят в продажу 9 ноября по цене 3 999 юаней (примерно 45 000 рублей), но пока речь идёт преимущественно о выпуске для китайского рынка. Информация о сроках поступления на глобальный рынок пока отсутствует.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
Magic Leap показала прототип умных очков на Android XR, который выглядит как обычные
Amazon показала смарт-очки Amelia с дисплеем и камерой — они помогут курьерам доставлять посылки быстрее
Samsung выпустит смарт-очки на Android XR совместно с модными брендами классических очков
Потери Meta✴ на метавселенной и виртуальной реальности перевалили за $70 млрд
«Яндекс» объявил, что выпустит «носимое ИИ-устройство»
Учёные создали носимый датчик для предупреждения об опасном УФ-излучении
Теги: lenovo, умные очки, гаджеты, носимая электроника
lenovo, умные очки, гаджеты, носимая электроника
← В прошлое

Входит в перечень общественных объединений и религиозных организаций, в отношении которых судом принято вступившее в законную силу решение о ликвидации или запрете деятельности по основаниям, предусмотренным Федеральным законом от 25.07.2002 № 114-ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности»;

© 1997—2025 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

Система Orphus

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
Epic Games Store разблокировал игру из новой раздачи для российских пользователей, но никому об этом не сказал
«Тарков здорового человека»: пародийный шутер Escape from Duckov оказался не на шутку популярен
Исследование показало, что ИИ ускорил мышление подростков, но есть одна проблема
Zotac выпустила самый компактный в мире ПК с настольной GeForce RTX 5060 Ti 16GB
Microsoft подтвердила, что обновление Windows 11 нарушило работу localhost, «Проводника» и USB-мышей
«Жидкое стекло» Apple можно будет заматировать: представлена нова бета iOS 26.1 12 мин.
Сервисы AWS упали второй раз за день — тысячи сайтов по всему миру снова недоступны 8 ч.
Fujitsu влила £280 млн в британское подразделение в преддверии выплат компенсаций жертвам багов в её ПО Horizon 8 ч.
Календарь релизов 20 – 26 октября: Ninja Gaiden 4, Painkiller, Dispatch и VTM – Bloodlines 2 8 ч.
В Windows сломалась аутентификация по смарт-картам после октябрьских обновлений — у Microsoft есть временное решение 9 ч.
Вместо Majesty 3: российские разработчики выпустили в Steam амбициозную фэнтезийную стратегию Lessaria: Fantasy Kingdom Sim 9 ч.
Слухи: Лана Дель Рей исполнит заглавную песню для «Джеймса Бонда», но не в кино, а в игре от создателей Hitman 10 ч.
Зов сердца: разработчики Dead Cells объяснили, почему вместо Dead Cells 2 выпустили Windblown 11 ч.
Adobe запустила фабрику ИИ-моделей, заточенных под конкретный бизнес 11 ч.
Китай обвинил США в кибератаках на Национальный центр службы времени — это угроза сетям связи, финансовым системам и не только 12 ч.
Президент США подписал соглашение с Австралией на поставку критически важных минералов на сумму $8,5 млрд 18 мин.
Новая статья: Обзор смартфона realme 15 Pro: светит, но не греется 5 ч.
Ещё одна альтернатива платформам NVIDIA — IBM объединила усилия с Groq 5 ч.
Учёные создали кибер-глаз, частично возвращающий зрение слепым людям 6 ч.
Samsung выпустила недорогой 27-дюймовый геймерский монитор Odyssey OLED G50SF c QD-OLED, 1440p и 180 Гц 6 ч.
Акции Apple обновили исторический максимум на новостях об отличных продажах iPhone 17 8 ч.
Представлен флагман iQOO 15 с чипом Snapdragon 8 Elite Gen 5 и батареей на 7000 мА·ч по цене меньше $600 9 ч.
Нечто из космоса врезалось в лобовое стекло самолёта Boeing 737 MAX компании United Airlines 10 ч.
Умные кольца Oura научатся выявлять признаки гипертонии, как последние Apple Watch 11 ч.
Дешёвая корейская термопаста оказалась вредна для процессоров и здоровья пользователей 11 ч.