Chrome научился подставлять паспортные данные и VIN-номер в веб-формы

Компания Google объявила о расширении возможностей своего браузера. Теперь Chrome может заполнять данные паспорта, водительского удостоверения, регистрации транспортного средства, платёжной информации и других документов с помощью функции автоматического заполнения.

Источник изображения: AI

Источник изображения: AI

Ранее Chrome мог автоматически заполнять только простые формы, содержащие, например адрес и пароль, но теперь, если включить расширенную функцию автозаполнения, браузер может подставлять более сложные данные, включая госномер автомобиля и его идентификационный VIN-номер, при заполнении соответствующих веб-форм на сайтах. Как уточняет издание TechCrunch, обновление также улучшит распознавание форм с нестандартными форматами полей, повысив точность заполнения.

В Google подчёркивают, что сохранение любой информации для автозаполнения происходит исключительно с разрешения пользователя. Все данные шифруются, а перед автоматическим вводом система запрашивает подтверждение. Также в ближайшие месяцы планируется расширение списка поддерживаемых типов данных. Новая функция стала доступна в понедельник, 4 ноября, для всех пользователей настольных версий браузера по всему миру и во всех языковых версиях.

Недавно компания внедрила в Chrome интеграцию с Gemini для всех пользователей настольных ПК в США, а также анонсировала будущие функции: агентские возможности браузера, режим ИИ-поиска в адресной строке, борьбу с ИИ-генерируемыми мошенническими сайтами и автоматическую смену паролей. Другие улучшения касаются автоматического отключения уведомлений от неактивных сайтов и упрощённое переключение между рабочими и личными аккаунтами Google. Примечательно, что анонс последовал на фоне усилий компании по улучшению Chrome в условиях роста популярности ИИ-браузеров.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Теги: google chrome, браузеры, автозаполнение
