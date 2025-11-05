Видеообзор смартфона Honor X9d

Смартфон Honor X9d отличается высокой автономностью благодаря большой ёмкости батареи, составляющей 8300 мА·ч. При этом корпус новинки имеет толщину всего 7,8 мм. Ещё одно отличие смартфона — повышенная прочность и влагозащита. Его можно ронять с высоты 2,5 м и погружать в воду на полчаса — это никак не отразится на работоспособности устройства.

Honor X9d получил крупный яркий дисплей с 2К-разрешением и поддержкой повышенной частоты, а также производительный процессор Snapdragon 6 Gen 4, позволяя использовать устройство не только для повседневных задач, но и для просмотра видео и игр. Более подробно о преимуществах смартфона можно узнать из нашего видеообзора.

Реклама | ООО "Техкомпания ОНОР" ИНН 9731055266 erid: F7NfYUJCUneTTTrT3YX1