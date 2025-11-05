Сегодня 05 ноября 2025
Видеообзор смартфона Honor X9d
Видеообзор смартфона Honor X9d

Смартфон Honor X9d отличается высокой автономностью благодаря большой ёмкости батареи, составляющей 8300 мА·ч. При этом корпус новинки имеет толщину всего 7,8 мм. Ещё одно отличие смартфона — повышенная прочность и влагозащита. Его можно ронять с высоты 2,5 м и погружать в воду на полчаса — это никак не отразится на работоспособности устройства.

Honor X9d получил крупный яркий дисплей с 2К-разрешением и поддержкой повышенной частоты, а также производительный процессор Snapdragon 6 Gen 4, позволяя использовать устройство не только для повседневных задач, но и для просмотра видео и игр. Более подробно о преимуществах смартфона можно узнать из нашего видеообзора.

