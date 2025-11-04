В Китае создали робота-медузу с ИИ для тотального наблюдения за мировым океаном

Китайские учёные из Северо-Западного политехнического университета в Сиане (Northwestern Polytechnical University Xi'an) разработали почти неотличимого от медузы робота под названием «водный призрак», который внешне и по движениям неотличим от настоящей медузы. Благодаря скромному потреблению небольшое устройство способно длительно находиться в воде и следить как за экосистемой океана, так и за подводной инфраструктурой, делая это максимально скрытно.

Робот диаметром 12 см и весом 56 г использует для передвижения уникальные электрогидравлические импульсные приводы по типу мускульных, как у медуз. Мягкие электроды выполнены с использованием гидрогеля, что делает корпус роботизированной медузы таким же прозрачным, как у живой. На передвижение затрачивает всего 28,5 мВт энергии. Такое потребление позволит роботу далеко и надолго уходить в море. К сожалению, информация о длительности работы этой системы остаётся за завесой тайны, как и данные о средствах связи и другие технические характеристики разработки.

На стенде была показана способность крошечной системы использовать встроенные искусственный интеллект и камеру для идентификации подводных объектов — типов рыб и другого. Очевидно, это поможет обрабатывать информацию на месте в соответствии с поставленной задачей, минимизируя расходы энергии для связи.

Схожесть робота-медузы с настоящей медузой отчасти беспокоит учёных. Ряд морских обитателей, например, черепахи, охотно ими питаются, чему не мешают даже жгучие щупальца настоящих медуз. Но если с таковыми кишечник черепах справится без проблем, то переварить пластик и электронику робота уже не выйдет. Тем самым присутствует некоторый риск при использовании роботов-медуз в живой среде.

Подобные роботизированные системы, маскирующиеся под медуз, также создаются в США. В предыдущие годы ряд прототипов представили Калифорнийский технологический институт (Caltech) и Университет штата Северная Каролина (North Carolina State University). Мировой океан продолжает во многом оставаться тайной, раскрыть которую важно для понимания работы глобальной экосистемы Земли. Наконец, осведомлённость о подводных операциях потенциальных противников — это, быть может, ещё более важная задача, ради которой воды мирового океана те или иные страны готовы насытить множеством роботизированных датчиков.