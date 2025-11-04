Сегодня 04 ноября 2025
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Технологии и рынок IT. Новости окружающая среда В Китае создали робота-медузу с ИИ для т...
реклама
Новости Hardware

В Китае создали робота-медузу с ИИ для тотального наблюдения за мировым океаном

Китайские учёные из Северо-Западного политехнического университета в Сиане (Northwestern Polytechnical University Xi'an) разработали почти неотличимого от медузы робота под названием «водный призрак», который внешне и по движениям неотличим от настоящей медузы. Благодаря скромному потреблению небольшое устройство способно длительно находиться в воде и следить как за экосистемой океана, так и за подводной инфраструктурой, делая это максимально скрытно.

Источник изображения: Northwestern Polytechnical University

Источник изображения: Northwestern Polytechnical University

Робот диаметром 12 см и весом 56 г использует для передвижения уникальные электрогидравлические импульсные приводы по типу мускульных, как у медуз. Мягкие электроды выполнены с использованием гидрогеля, что делает корпус роботизированной медузы таким же прозрачным, как у живой. На передвижение затрачивает всего 28,5 мВт энергии. Такое потребление позволит роботу далеко и надолго уходить в море. К сожалению, информация о длительности работы этой системы остаётся за завесой тайны, как и данные о средствах связи и другие технические характеристики разработки.

На стенде была показана способность крошечной системы использовать встроенные искусственный интеллект и камеру для идентификации подводных объектов — типов рыб и другого. Очевидно, это поможет обрабатывать информацию на месте в соответствии с поставленной задачей, минимизируя расходы энергии для связи.

Схожесть робота-медузы с настоящей медузой отчасти беспокоит учёных. Ряд морских обитателей, например, черепахи, охотно ими питаются, чему не мешают даже жгучие щупальца настоящих медуз. Но если с таковыми кишечник черепах справится без проблем, то переварить пластик и электронику робота уже не выйдет. Тем самым присутствует некоторый риск при использовании роботов-медуз в живой среде.

Подобные роботизированные системы, маскирующиеся под медуз, также создаются в США. В предыдущие годы ряд прототипов представили Калифорнийский технологический институт (Caltech) и Университет штата Северная Каролина (North Carolina State University). Мировой океан продолжает во многом оставаться тайной, раскрыть которую важно для понимания работы глобальной экосистемы Земли. Наконец, осведомлённость о подводных операциях потенциальных противников — это, быть может, ещё более важная задача, ради которой воды мирового океана те или иные страны готовы насытить множеством роботизированных датчиков.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
Человекоподобные роботы 1X Neo поступили в продажу за $20 000, но придётся согласиться на подглядывание
Роботы-курьеры «Яндекса» обновились до четвёртого поколения — что нового?
Илон Маск снова наобещал с три короба: роботакси, армия роботов и миллионы электромобилей
Три тайконавта и четыре мыши прибыли на орбитальную станцию «Тяньгун» — мыши там надолго не задержатся
Парализованный пациент с чипом Neuralink научился управлять роборукой силой мысли
Hesai сбила цену лидара до $200 и доказала, что Маск был неправ — они станут стандартом, как подушки безопасности
Теги: робот, китайские ученые
робот, китайские ученые
← В прошлое В будущее →

© 1997—2025 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

Система Orphus

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
Epic Games Store разблокировал игру из новой раздачи для российских пользователей, но никому об этом не сказал
«Тарков здорового человека»: пародийный шутер Escape from Duckov оказался не на шутку популярен
Исследование показало, что ИИ ускорил мышление подростков, но есть одна проблема
Zotac выпустила самый компактный в мире ПК с настольной GeForce RTX 5060 Ti 16GB
Microsoft подтвердила, что обновление Windows 11 нарушило работу localhost, «Проводника» и USB-мышей
«Жидкое стекло» Apple можно будет заматировать: представлена нова бета iOS 26.1 12 мин.
Сервисы AWS упали второй раз за день — тысячи сайтов по всему миру снова недоступны 8 ч.
Fujitsu влила £280 млн в британское подразделение в преддверии выплат компенсаций жертвам багов в её ПО Horizon 8 ч.
Календарь релизов 20 – 26 октября: Ninja Gaiden 4, Painkiller, Dispatch и VTM – Bloodlines 2 8 ч.
В Windows сломалась аутентификация по смарт-картам после октябрьских обновлений — у Microsoft есть временное решение 9 ч.
Вместо Majesty 3: российские разработчики выпустили в Steam амбициозную фэнтезийную стратегию Lessaria: Fantasy Kingdom Sim 9 ч.
Слухи: Лана Дель Рей исполнит заглавную песню для «Джеймса Бонда», но не в кино, а в игре от создателей Hitman 10 ч.
Зов сердца: разработчики Dead Cells объяснили, почему вместо Dead Cells 2 выпустили Windblown 11 ч.
Adobe запустила фабрику ИИ-моделей, заточенных под конкретный бизнес 11 ч.
Китай обвинил США в кибератаках на Национальный центр службы времени — это угроза сетям связи, финансовым системам и не только 12 ч.
Президент США подписал соглашение с Австралией на поставку критически важных минералов на сумму $8,5 млрд 18 мин.
Новая статья: Обзор смартфона realme 15 Pro: светит, но не греется 5 ч.
Ещё одна альтернатива платформам NVIDIA — IBM объединила усилия с Groq 5 ч.
Учёные создали кибер-глаз, частично возвращающий зрение слепым людям 6 ч.
Samsung выпустила недорогой 27-дюймовый геймерский монитор Odyssey OLED G50SF c QD-OLED, 1440p и 180 Гц 6 ч.
Акции Apple обновили исторический максимум на новостях об отличных продажах iPhone 17 8 ч.
Представлен флагман iQOO 15 с чипом Snapdragon 8 Elite Gen 5 и батареей на 7000 мА·ч по цене меньше $600 9 ч.
Нечто из космоса врезалось в лобовое стекло самолёта Boeing 737 MAX компании United Airlines 10 ч.
Умные кольца Oura научатся выявлять признаки гипертонии, как последние Apple Watch 11 ч.
Дешёвая корейская термопаста оказалась вредна для процессоров и здоровья пользователей 11 ч.