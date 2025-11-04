DeepCool представила кулеры AK G2 и AK G2 Digital Nyx с декоративными крышками под дерево и цифровыми дисплеями

Компания DeepCool представила серии процессорных кулеров AK G2 и AK G2 Digital Nyx. Новинки отличаются между собой в основном оформлением. Модели AK G2 Digital Nyx оснащены цифровыми дисплеями, отображающими температуру, загрузку процессора, напряжение и частоту. Модели AK G2 вместо цифровых дисплеев предлагают декоративные крышки, имитирующие текстуру дерева.

В серии кулеров AK G2 и AK G2 Digital Nyx вошли одно- и двухбашенные модели с четырьмя, пятью и шестью теплопроводящими трубками. Все новинки оснащены 120-мм вентиляторами.

У модели с шестью теплопроводящими трубками (AK620 G2 и AK620 G2 Digital Nyx) вентиляторы работают со скоростью до 2000 об/мин. Они создают воздушный поток до 57,76 CFM, статическое давление — 2,78 мм вод. ст., а уровень шума не превышает 28,87 дБА.

Модели кулеров с четырьмя (AK400 G2 и AK400 G2 Digital Nyx), а также с пятью теплотрубками (AK500 G2 и AK500 G2 Digital Nyx) оснащены вентиляторами со скоростью работы до 2200 об/мин. Они создают воздушный поток до 63,4 CFM, статическое давление до 3,33 мм вод. ст. и обладают уровнем шума не выше 31,45 дБА.

Модели AK400 G2 оснащены теплотрубками прямого контакта с крышкой процессора. Вентиляторы всех новинок поддерживают функцию 0-RPM Startup/Stop PWM — они могут не вращаться при отсутствии серьёзной нагрузки на процессор.

Модели кулеров AK G2 с декоративными крышками под дерево доступны в чёрном и белом исполнении. Модели AK G2 Digital Nyx с цифровым дисплеем предлагаются только в чёрном цвете. У моделей AK620 G2 в комплекте поставки предусмотрено крепление со смещением.

Все кулеры поддерживают процессорные разъёмы Intel LGA1851/1700/1200/1151/1150/1155 и AMD Socket AM5/AM4. Рекомендованная стоимость модели AK400 G2 (в белом, WH) составляет €39,99, модели AK500 G2 (WH) — €49,99, а модели AK620 G2 (WH) — €69,99. Модели AK400 G2, AK500 G2 и AK500 G2 в версии Digital Nyx производитель оценил в €49,99, €59,99 и €74,99 соответственно.

В Европе новые кулеры появятся в продаже с 6 января 2026 года.