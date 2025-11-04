Cooler Master представила дырчатый корпус Qube 540 с выступающими ручками и ножками

Компания Cooler Master представила компьютерный корпус Qube 540 с необычным внешним видом. Почти все его панели имеют перфорацию, из-за чего новинка отчасти напоминает компьютер Mac Pro. Как и решение Apple, корпус от Cooler Master оснащён ручками для переноски.

Компания отмечает, что Qube 540 обеспечивает гибкость установки, позволяя собрать вертикальную или горизонтальную систему, подходящую для размещения на столе или полке. Корпус практически полностью выполнен из стали. Исключение составляет лишь одна из боковых стенок, изготовленная из закалённого стекла.

Размеры корпуса с учётом выступающих частей (ручек и ножек) составляют 438,5 × 225 × 492,1 мм. При этом он достаточно вместителен и позволяет использовать материнские платы вплоть до формата E-ATX (до 280 мм). Корпус предлагает семь слотов расширения. Внутри предусмотрены два комбинированных отсека для одного 3,5-дюймового или 2,5-дюймового накопителя, а также два отдельных посадочных места для 2,5-дюймовых носителей.

Cooler Master Qube 540 оснащён одним предустановленным 120-мм вентилятором на задней стенке. Внутри предусмотрены посадочные места для трёх 120-мм или двух 140-мм вентиляторов спереди, сверху и снизу. Помимо обычных вентиляторов поддерживается установка радиаторов СЖО размером до 360 мм (спереди, сверху и снизу).

Новинка поддерживает процессорные кулеры высотой до 172 мм, видеокарты длиной до 415 мм (без переднего вентилятора), а также блоки питания форматов ATX и SFX длиной до 200 мм.

Фронтальная панель разъёмов корпуса представлена двумя USB 3.2 Gen1 Type-A, одним USB 3.2 Gen2x2 Type-C, а также 3,5-мм аудиовыходом. Производитель также отмечает поддержку установки дополнительных декоративных элементов, которые можно создать на 3D-принтере.

Стоимость корпуса Qube 540 компания Cooler Master не раскрывает. Его доступность будет зависеть от региона продаж.