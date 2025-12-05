70mai выпустила в России умный видеорегистратор Dash Cam A800SE с настоящим 4K

Видеорегистратор давно перестал быть просто «глазом на лобовом стекле» — сегодня от этой техники ждут и качественного видео, и умных функций, и удобства в использовании. Бренд автомобильной электроники 70mai объявил о выпуске на российском рынке нового видеорегистратора Dash Cam A800SE с поддержкой записи видео в настоящем 4K, а также различными интеллектуальными функциями. Здесь рассказываем о новинке подробнее.

Многие видеорегистраторы хвастаются поддержкой записи видео в разрешении 4K, но далеко не всегда это значит, что они действительно снимают в тех самых 3840 × 2160 пикселей. Нередко производители идут на хитрости — например, искусственно повышают разрешение растягиванием кадра. В итоге получается, что видео вроде бы имеет высокое разрешение, но деталей на нём мало, всё смазанное и нечёткое.

В Dash Cam A800SE используется полноценная 4K-матрица, обеспечивающая съёмку с разрешением 3840 × 2160 пикселей и частотой 30 кадров в секунду, без интерполяции и программного апскейла. Это означает, что даже при высокой скорости движения камера действительно фиксирует мелкие детали — номера автомобилей, дорожные знаки, небольшие надписи на фурах или билбордах. На городских улицах или загородных трассах такой уровень качества даёт дополнительную уверенность: в случае спорной ситуации видеозапись сохранит максимум информации и не даст потерять важных нюансов.

Качество съёмки сохраняется и в сложных условиях — например, при резких перепадах освещения. В дополнение к высокому разрешению реализована поддержка аппаратного HDR. Эта технология работает на уровне сенсора и балансирует пересветы и тени, помогая избежать «засвеченных» участков — например, при выезде из тоннеля, встрече с ярким солнечным светом или ночной съёмке со встречными фарами.

Ночная съёмка — слабое место многих видеорегистраторов. В A800SE производитель использует светосильный объектив с диафрагмой f/1.55, что позволяет пропускать до 78 % больше света по сравнению с более распространённой оптикой f/2.0. В паре с фирменным алгоритмом Super Night Vision, уменьшающим цифровой шум и повышающим контрастность, это даёт по-настоящему стабильную и насыщенную картинку без цифровых артефактов в условиях слабого освещения — будь то ночная трасса, подземный паркинг или дождливая улица.

При любой дорожной аварии важен не только момент инцидента, но и всё, что происходило до и после. Поэтому A800SE поддерживает буферизованную запись при аварии. Регистратор способен сам определить момент столкновения и автоматически сохраняет отрезок длиной до трёх минут до инцидента, а также 30 секунд после — в отдельную папку, защищённую от перезаписи. Это может иметь решающее значение при разборе спорных ситуаций: камера фиксирует не только саму аварию, но и все ключевые события, приведшие к ней — опасный манёвр, нарушение разметки, резкое торможение другого участника движения. Такая запись поможет доказать свою правоту в споре со страховой компанией или ГИБДД и защититься от мошенников.

Есть и другие полезные функции. Регистратор поддерживает систему ADAS (Advanced Driver Assistance System) — набор помощников, предупреждающих о сходе с полосы, опасном сближении с впереди идущим автомобилем, начале движения, а также о появлении пешеходов или велосипедистов. Пусть это и не замена полноценным ассистентам современных автомобилей, но в городском потоке такие напоминания могут быть весьма полезными, снижая риск ошибок и неприятных инцидентов.

Также A800SE оснащён встроенным GPS-модулем с поддержкой спутниковых систем GPS, Galileo, GLONASS и QZSS. Это позволяет регистратору сохранять маршрут, координаты и скорость — данные, которые можно использовать в случае ДТП или для отслеживания рабочих поездок.

С дополнительным комплектом питания (продаётся отдельно) A800SE может работать в режиме 24-часового парковочного наблюдения. В случае удара по автомобилю встроенный G-сенсор активирует запись. А при подключённой задней камере RC22 (идёт в комплекте в расширенной версии) возможна двухканальная съёмка — спереди и сзади. Кроме того, реализован таймлапс-режим с частотой 1 кадр в секунду: он позволяет экономно вести наблюдение за стоящим автомобилем, сохраняя общее представление о происходящем и значительно экономя место на карте памяти.

Производитель отмечает и долговечность Dash Cam A800SE. Вместо литиевой батареи здесь установлен суперконденсатор — решение, более устойчивое к перегреву и холоду (рабочий диапазон от –10 °C до +60 °C), а также рассчитанное на 500 000 циклов зарядки. Это особенно важно для эксплуатации в странах с контрастным климатом или летом в автомобиле без кондиционера.

Упоминается также поддержка карт памяти microSD объёмом до 512 Гбайт — этого хватит даже на длительные поездки или непрерывное наблюдение. А наличие модулей Wi-Fi 6 и Bluetooth обеспечивает быстрый доступ к видео через приложение 70mai App: можно просматривать, скачивать записи и управлять настройками без проводов. Есть и голосовое управление — базовые команды можно отдавать голосом, не отвлекаясь от дороги.

Для желающих оформить видео эстетично, чтобы поделиться им в соцсетях, доступны водяные знаки и фильтры Road Story с футуристическими эффектами. Подобные функции вряд ли нужны каждый день, но в путешествии они могут помочь превратить запись поездки в мини-фильм.

70mai Dash Cam A800SE — это регистратор, который не стремится удивить экзотическими функциями, а делает ставку на действительно нужное в дороге: высокое качество съёмки, стабильную работу в разную погоду, понятный контроль и сохранность ключевых записей. Это устройство, в котором 4K используется не для галочки, а для того, чтобы действительно зафиксировать происходящее — ясно, чётко и вовремя. Всё это делает модель интересной для водителей, которым важна уверенность в любой ситуации.

70mai Dash Cam A800SE уже поступил в продажу в России по цене 10 990 рублей.

Реклама | ООО «ТОРГОВАЯ КОМПАНИЯ «ДОНЛАЙ» ИНН 9723199585 erid: F7NfYUJCUneTTUC781vU