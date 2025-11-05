Сегодня 05 ноября 2025
3DNews Технологии и рынок IT. Новости
Новости Hardware

«Самый мощный смартфон в мире» RedMagic 11 Pro разобрали вплоть до уникальной СЖО

Игровой смартфон RedMagic 11 Pro стал первой в мире моделью, получившей системы активного воздушного и жидкостного охлаждения. Авторы YouTube-канала JerryRigEverything, прославившегося жёсткими стресс-тестами дорогих гаджетов продемонстрировали, что это решение не только эффективное, но и надёжное.

Источник изображения: youtube.com/@JerryRigEverything

Источник изображения: youtube.com/@JerryRigEverything

Система жидкостного охлаждения выглядит внушительно — синяя жидкость при включении смартфона начинает циркулировать по герметичному контуру на задней панели. Нагнетает её небольшой пьезоэлектрический насос. В паре с ним со скоростью 24 000 об/мин работает вентилятор; также присутствует испарительная камера, которую авторы видео назвали самой большой из тех, что они видели на смартфонах.

Задняя панель RedMagic 11 Pro имеет прозрачное стеклянное покрытие, а значительная часть охлаждающего контура скрыта за матовой металлической пластиной. Когда её сняли, взору создателей видео предстала СЖО, сравнимая с системами, используемыми в настольных компьютерах, — во всей красе она выглядела бы ещё эффектнее. Производитель утверждает, что в смартфоне используется незамерзающая фторированная жидкость, аналогичная применяемой на серверах. По контуру вместе с ней циркулируют пузырьки, напоминающие капли масла, — они собираются или расходятся по мере охлаждения или нагревания устройства.

Необычная конструкция смартфона не сказалась на его прочности. Сломать или согнуть RedMagic 11 Pro руками не удалось; при разборке аккумулятор ёмкостью без малого 7500 мА·ч также оказался надёжно закреплён на своём месте. Когда смартфон бесцеремонным образом разобрали и не слишком аккуратно собрали обратно, он продолжил работать. Авторы обзора отметили отсутствие выступа камеры на задней панели и наличие разъёма для наушников. Устройство имеет защиту от воды по стандарту IPX8, что впечатляет, учитывая наличие подвижных частей и СЖО. С другой стороны, отверстие для вентилятора ничем не защищено, и в него, вероятно, будет набиваться пыль — туда авторы обзора без труда просунули иглу, и вентилятор затрещал.

