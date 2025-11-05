Сегодня 05 ноября 2025
AOC выпустила геймерский монитор с частотой обновления 260 Гц за $91 — 23,8-дюймовый 24G51Z

Компания AOC выпустила в Китае недорогой 23,8-дюймовый игровой монитор 24G51Z. Стоимость новинки составляет всего 649 юаней ($91), при этом монитор поддерживает частоту обновления 240 Гц, а в режиме Overdrive её можно увеличить до 260 Гц.

Источник изображений: AOC

В основе AOC 24G51Z используется матрица Fast IPS с разрешением Full HD и технологией подсветки QD (Quantum Dot). Время отклика дисплея составляет 1 мс (0,3 мс MPRT). Новинка поддерживает технологию адаптивной синхронизации изображения Adaptive Sync. Также монитор оснащён технологией MBR Sync, которая вставляет промежуточные чёрные кадры между кадрами игры для уменьшения размытости изображения без снижения яркости. Пиковая яркость дисплея составляет 400 кд/м². Монитор имеет сертификацию VESA DisplayHDR.

Для дисплея заявлен 96-процентный охват цветового пространства DCI-P3 и 93,8-процентный sRGB с точностью цветопередачи последнего ΔE < 2. AOC 24G51Z оснащён технологией Low Blue Light, снижающей излучение синего света, и системой DC Dimming, уменьшающей нагрузку на глаза во время длительных игровых сессий.

Функция Overdrive монитора оптимизирована на отклик 3,74 мс с уровнем overshoot всего 6 %, что помогает снизить двоение изображения (гостинг) и эффект «хвоста» вокруг движущихся объектов. Также монитор предлагает ряд игровых функций, таких как цифровой прицел, счётчик кадров в секунду, регулировка яркости в тёмных и пересвеченных сценах. Кроме того, предусмотрено несколько предустановок под различные игровые жанры. Все настройки доступны через программное обеспечение AOC G-Menu.

В оснащение AOC 24G51Z входят порты DisplayPort 1.4 и HDMI 2.0, а также 3,5-мм аудиовыход. Подставка монитора позволяет изменять угол наклона экрана. Для большей эргономичности предусмотрены крепления VESA 100 × 100 для сторонних кронштейнов.

aoc, fast ips, игровой монитор
