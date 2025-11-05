Сегодня 05 ноября 2025
Motorola представила сверхтонкий смартфон Edge 70 — это глобальная версия X70 Air

Компания Motorola запустила продажи смартфона Edge 70, который представляет собой глобальную версию модели Motorola X70 Air, вышедшей ранее в Китае. Новинка отличается сверхтонким корпусом толщиной менее 6 мм. В настоящее время Edge 70 доступен в Европе по цене €800.

Motorola Edge 70 оснащён 6,7-дюймовым pOLED-дисплеем с разрешением 2712 × 1220 пикселей и частотой обновления 120 Гц. Дисплей поддерживает яркость до 4500 кд/м², 10-битную глубину цвета и обеспечивает 100-процентный охват цветового пространства DCI-P3. Также заявлена поддержка технологии HDR10+. Цветопередача панели сертифицирована Pantone. Кроме того, дисплей получил сертификаты SGS Blue Light Reduction, подтверждающий пониженный уровень вредного для глаз синего света, и SGS Motion Blur Reduction, свидетельствующий об использовании технологии снижения размытости изображения. Защиту от царапин обеспечивает прочное стекло Corning Gorilla Glass 7i. Соотношение площади экрана к поверхности фронтальной панели составляет 96,32 %.

Смартфон базируется на 4-нм чипсете Snapdragon 7 Gen 4 в сочетании с 12 Гбайт оперативной памяти LPDDR4X и флеш-накопителем uMCP объёмом 512 Гбайт. Устройство отличается повышенной прочностью, соответствуя стандартам защиты от влаги и пыли IP69/IP68, а также спецификации MIL-STD 810H.

На задней панели Motorola Edge 70 расположена основная 50-мегапиксельная камера с диафрагмой f/1.8 и поддержкой оптической стабилизации, дополненная сверхширокоугольным 50-мегапиксельным модулем (f/2.0) с углом обзора 120°, автофокусом и поддержкой макросъёмки. Для селфи предусмотрена фронтальная 50-мегапиксельная камера. Смартфон поддерживает запись видео в разрешении 4K UHD (30/60 fps).

Аккумулятор ёмкостью 4800 мА·ч поддерживает быструю проводную зарядку мощностью 68 Вт и беспроводную на 15 Вт. Motorola заявляет, что заряда батареи достаточно для до 29 часов просмотра видео, 66 часов воспроизведения музыки, 8 часов записи видео в формате 4K и 10 часов работы в социальных сетях.

Размеры корпуса Motorola Edge 70 составляют 159 × 74 × 5,99 мм, вес — 159 г. Устройство работает под управлением Android 16 с фирменной оболочкой Motorola. Смартфон доступен в трёх цветах Pantone: Gadget Grey, Lilly Pad и Bronze Green.

Источники:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Теги: motorola, смартфон
