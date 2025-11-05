Сегодня 05 ноября 2025
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Новости Software PlayStation «Судный день» опять откладывается: аркад...
реклама
Новости Software

«Судный день» опять откладывается: аркадный боевик Terminator 2D: No Fate по мотивам «Терминатор 2» не выйдет 26 ноября

Издательство Reef Entertainment и разработчики из британской студии Bitmap Bureau объявили, что вынуждены в третий раз перенести релиз своего экшен-платформера Terminator 2D: No Fate по мотивам «Терминатор 2: Судный день».

Источник изображений: Reef Entertainment

Источник изображений: Reef Entertainment

Напомним, Terminator 2D: No Fate должна была выйти ещё 5 сентября, однако из-за сложностей при координации и изготовлении розничных версий премьеру отложили сначала на 31 октября, а потом на 26 ноября.

Как стало известно, двумя переносами разработчики не ограничатся. Теперь релиз Terminator 2D: No Fate запланирован на 12 декабря. В этот день игра выйдет как в цифровом формате, так и на физических носителях.

По словам Reef Entertainment, задержавшиеся ранее компоненты розничных версий Terminator 2D: No Fate наконец прибыли, однако теперь команде нужно время на изготовление, что и спровоцировало очередной перенос.

«Искренне извиняемся за неоднократные переносы. Мы не принимаем ваше терпение как должное и не хотим расстраивать наше сообщество. Нашей целью всегда было выпустить игру, которую вы заслуживаете. И мы почти у цели», — заверили в Reef.

Игрокам в роли Сары Коннор и терминатора T-800 предстоит дать бой убийце из жидкого металла T-1000, чтобы сорвать планы Skynet по уничтожению человечества, а в образе Джона Коннора — возглавить Сопротивление в будущем.

Terminator 2D: No Fate создаётся для PC (Steam, EGS), PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X, S и Nintendo Switch. Обещают адреналиновый геймплей, знаковые сцены из фильма и новые эпизоды, кинематографичный саундтрек и перевод на русский.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
Terminator 2D: No Fate опять отправили в будущее — аркадный боевик по мотивам «Терминатор 2: Судный день» не выйдет 31 октября
Аркадный боевик Terminator 2D: No Fate по мотивам «Терминатор 2: Судный день» не выйдет 5 сентября — объявлена новая дата релиза
«Жду больше, чем GTA VI»: новый геймплей аркадного боевика Terminator 2D: No Fate по мотивам «Терминатор 2: Судный день» очаровал игроков
«Прощай, социальная жизнь»: технические проблемы не помешали Europa Universalis V установить в Steam новый рекорд для серии
Мрачные коридоры заброшенной лунной станции и всевидящий ручной сканер в трейлере хоррора-долгостроя Routine
Четвёртый сезон «Ведьмака» от Netflix провалился по просмотрам на фоне предыдущих
Теги: terminator 2d: no fate, bitmap bureau, reef entertainment, экшен-платформер
terminator 2d: no fate, bitmap bureau, reef entertainment, экшен-платформер
← В прошлое

© 1997—2025 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

Система Orphus

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
Epic Games Store разблокировал игру из новой раздачи для российских пользователей, но никому об этом не сказал
«Тарков здорового человека»: пародийный шутер Escape from Duckov оказался не на шутку популярен
Исследование показало, что ИИ ускорил мышление подростков, но есть одна проблема
Zotac выпустила самый компактный в мире ПК с настольной GeForce RTX 5060 Ti 16GB
Microsoft подтвердила, что обновление Windows 11 нарушило работу localhost, «Проводника» и USB-мышей
«Жидкое стекло» Apple можно будет заматировать: представлена нова бета iOS 26.1 12 мин.
Сервисы AWS упали второй раз за день — тысячи сайтов по всему миру снова недоступны 8 ч.
Fujitsu влила £280 млн в британское подразделение в преддверии выплат компенсаций жертвам багов в её ПО Horizon 8 ч.
Календарь релизов 20 – 26 октября: Ninja Gaiden 4, Painkiller, Dispatch и VTM – Bloodlines 2 8 ч.
В Windows сломалась аутентификация по смарт-картам после октябрьских обновлений — у Microsoft есть временное решение 9 ч.
Вместо Majesty 3: российские разработчики выпустили в Steam амбициозную фэнтезийную стратегию Lessaria: Fantasy Kingdom Sim 9 ч.
Слухи: Лана Дель Рей исполнит заглавную песню для «Джеймса Бонда», но не в кино, а в игре от создателей Hitman 10 ч.
Зов сердца: разработчики Dead Cells объяснили, почему вместо Dead Cells 2 выпустили Windblown 11 ч.
Adobe запустила фабрику ИИ-моделей, заточенных под конкретный бизнес 11 ч.
Китай обвинил США в кибератаках на Национальный центр службы времени — это угроза сетям связи, финансовым системам и не только 12 ч.
Президент США подписал соглашение с Австралией на поставку критически важных минералов на сумму $8,5 млрд 18 мин.
Новая статья: Обзор смартфона realme 15 Pro: светит, но не греется 5 ч.
Ещё одна альтернатива платформам NVIDIA — IBM объединила усилия с Groq 5 ч.
Учёные создали кибер-глаз, частично возвращающий зрение слепым людям 6 ч.
Samsung выпустила недорогой 27-дюймовый геймерский монитор Odyssey OLED G50SF c QD-OLED, 1440p и 180 Гц 6 ч.
Акции Apple обновили исторический максимум на новостях об отличных продажах iPhone 17 8 ч.
Представлен флагман iQOO 15 с чипом Snapdragon 8 Elite Gen 5 и батареей на 7000 мА·ч по цене меньше $600 9 ч.
Нечто из космоса врезалось в лобовое стекло самолёта Boeing 737 MAX компании United Airlines 10 ч.
Умные кольца Oura научатся выявлять признаки гипертонии, как последние Apple Watch 11 ч.
Дешёвая корейская термопаста оказалась вредна для процессоров и здоровья пользователей 11 ч.