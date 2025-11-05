«Судный день» опять откладывается: аркадный боевик Terminator 2D: No Fate по мотивам «Терминатор 2» не выйдет 26 ноября

Издательство Reef Entertainment и разработчики из британской студии Bitmap Bureau объявили, что вынуждены в третий раз перенести релиз своего экшен-платформера Terminator 2D: No Fate по мотивам «Терминатор 2: Судный день».

Напомним, Terminator 2D: No Fate должна была выйти ещё 5 сентября, однако из-за сложностей при координации и изготовлении розничных версий премьеру отложили сначала на 31 октября, а потом на 26 ноября.

Как стало известно, двумя переносами разработчики не ограничатся. Теперь релиз Terminator 2D: No Fate запланирован на 12 декабря. В этот день игра выйдет как в цифровом формате, так и на физических носителях.

По словам Reef Entertainment, задержавшиеся ранее компоненты розничных версий Terminator 2D: No Fate наконец прибыли, однако теперь команде нужно время на изготовление, что и спровоцировало очередной перенос.

«Искренне извиняемся за неоднократные переносы. Мы не принимаем ваше терпение как должное и не хотим расстраивать наше сообщество. Нашей целью всегда было выпустить игру, которую вы заслуживаете. И мы почти у цели», — заверили в Reef.

Игрокам в роли Сары Коннор и терминатора T-800 предстоит дать бой убийце из жидкого металла T-1000, чтобы сорвать планы Skynet по уничтожению человечества, а в образе Джона Коннора — возглавить Сопротивление в будущем.

Terminator 2D: No Fate создаётся для PC (Steam, EGS), PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X, S и Nintendo Switch. Обещают адреналиновый геймплей, знаковые сцены из фильма и новые эпизоды, кинематографичный саундтрек и перевод на русский.