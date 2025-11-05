Некоммерческая организация Bluetooth Special Interest Group (SIG) опубликовала спецификации технологии Bluetooth Core 6.2 в рамках двухгодичного цикла обновлений. Новый стандарт предлагает новые функции, которые повышают скорость отклика устройств, укрепляют безопасность и расширяют возможности связи и тестирования.

Ключевые особенности Bluetooth Core 6.2:

Функция Bluetooth Shorter Connection Intervals сокращает минимальный интервал подключения Bluetooth LE с 7,5 мс до всего 375 мкс, обеспечивая значительно более высокую скорость отклика. Это идеально подходит для высокопроизводительных HID-устройств, человеко-машинных интерфейсов (HMI) реального времени и чувствительных к задержке датчиков.

Амплитудно-ориентированная защита от атак с использованием амплитудного зондирования каналов Bluetooth обеспечивает надежную защиту от сложных радиочастотных атак. Это улучшение усиливает защищенные системы определения дальности и снижает угрозы ретрансляции и спуфинга, что критически важно для автомобильных, умных домов и промышленных приложений. Поддержка изохронной передачи данных Bluetooth HCI USB LE представляет режим массовой сериализации (Bulk Serialization Mode) — новый механизм стандартизации изохронной передачи данных по USB. Это обновление упрощает обработку пакетов интерфейса хост-контроллера (HCI) и оптимизирует интеграцию аудио Bluetooth LE в USB-системы.

Улучшения в тестовом режиме Bluetooth LE обеспечивают унифицированный, перспективный протокол управления для проведения тестов Bluetooth LE RF PHY, а также поддерживают беспроводную передачу данных (OTA), устраняя необходимость в кабельной тестовой установке.

Чтобы помочь разработчикам и заинтересованным сторонам лучше понять новые возможности, группа Bluetooth SIG подготовила специальный обзор функций Bluetooth Core 6.2, включающий справочные материалы и технические подробности по каждому усовершенствованию. Участникам также рекомендуется ознакомиться с руководством по коммуникации, чтобы обеспечить точное и единообразное использование технической терминологии в общедоступных материалах для сертифицированных продуктов. Руководство поддерживает унифицированную коммуникацию в отрасли, помогая компаниям-членам чётко и эффективно доносить информацию о новых функциях Bluetooth.

Bluetooth SIG также напоминает, что членам группы следует избегать ссылок на версию спецификации Bluetooth Core, на соответствие которой был сертифицирован продукт (например, Bluetooth Core 6.2), при описании функциональности Bluetooth. Вместо этого членам группы рекомендуется сосредоточиться на чётком указании конкретных поддерживаемых возможностей Bluetooth (то есть функций Bluetooth), особенно тех, которые наиболее актуальны для целевой аудитории, — на упаковке продукта, в документации и маркетинговых материалах.