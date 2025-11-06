SanDisk выпустила самую маленькую в мире флешку на 1 Тбайт

SanDisk выпустила самую маленькую в своём ассортименте флешку с разъёмом USB Type-C и ёмкостью до 1 Тбайт. Накопитель под названием SanDisk Extreme Fit уже поступил в продажу в некоторых странах — старшую версию оценили в $119,99.

Компактные размеры флешки позволяют пользоваться ей постоянно, не вынимая из разъёма на компьютере — она окажется полезной тем, кому нужно дополнительное пространство на Apple MacBook Air, MacBook Pro и iPad. SanDisk Extreme Fit может похвастаться размерами всего 18,50 × 15,70 × 13,60 мм при массе всего 3 грамма — накопитель действительно минимально выступает и не мешает при работе или переноске компьютеров. Флешка плотно удерживается в порте, заверяет производитель, и можно не бояться положить компьютер в сумку, оставив в нём накопитель.

Версии SanDisk Extreme Fit объёмом от 128 Гбайт до 1 Тбайт поддерживают интерфейс USB 3.2 Gen 1 со скоростью чтения до 400 Мбайт/с. Этого достаточно для быстрой передачи фотографий, роликов и документов, но запись видео с высоким битрейтом, например, в формате ProRes 4K со скоростью 120 кадров в секунду на iPhone флешка уже не потянет. Она совместима с ПК под управлением Windows 10 и выше, macOS 12 и выше, а также с планшетами под iPadOS 15 и выше.

Накопитель может работать с приложением SanDisk для Windows и macOS — в нём удобно управлять файлами, создавать резервные копии и освобождать память устройства; поддерживается и автоматическое резервное копирование. SanDisk Extreme Fit доступна в вариантах ёмкостью 64, 128, 256, 512 Гбайт и 1 Тбайт с пятилетней гарантией.