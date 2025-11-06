Сегодня 06 ноября 2025
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Технологии и рынок IT. Новости модули ОЗУ, карты памяти, флеш-накопител... SanDisk выпустила самую маленькую в мире...
реклама
Новости Hardware

SanDisk выпустила самую маленькую в мире флешку на 1 Тбайт

SanDisk выпустила самую маленькую в своём ассортименте флешку с разъёмом USB Type-C и ёмкостью до 1 Тбайт. Накопитель под названием SanDisk Extreme Fit уже поступил в продажу в некоторых странах — старшую версию оценили в $119,99.

Источник изображений: sandisk.com

Источник изображений: sandisk.com

Компактные размеры флешки позволяют пользоваться ей постоянно, не вынимая из разъёма на компьютере — она окажется полезной тем, кому нужно дополнительное пространство на Apple MacBook Air, MacBook Pro и iPad. SanDisk Extreme Fit может похвастаться размерами всего 18,50 × 15,70 × 13,60 мм при массе всего 3 грамма — накопитель действительно минимально выступает и не мешает при работе или переноске компьютеров. Флешка плотно удерживается в порте, заверяет производитель, и можно не бояться положить компьютер в сумку, оставив в нём накопитель.

Версии SanDisk Extreme Fit объёмом от 128 Гбайт до 1 Тбайт поддерживают интерфейс USB 3.2 Gen 1 со скоростью чтения до 400 Мбайт/с. Этого достаточно для быстрой передачи фотографий, роликов и документов, но запись видео с высоким битрейтом, например, в формате ProRes 4K со скоростью 120 кадров в секунду на iPhone флешка уже не потянет. Она совместима с ПК под управлением Windows 10 и выше, macOS 12 и выше, а также с планшетами под iPadOS 15 и выше.

Накопитель может работать с приложением SanDisk для Windows и macOS — в нём удобно управлять файлами, создавать резервные копии и освобождать память устройства; поддерживается и автоматическое резервное копирование. SanDisk Extreme Fit доступна в вариантах ёмкостью 64, 128, 256, 512 Гбайт и 1 Тбайт с пятилетней гарантией.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
SanDisk выпустила 8-Тбайт версию лучшего геймерского SSD WD_Black SN8100 за $1000
SanDisk выпустила WD_Black SN7100X — сертифицированный SSD для приставок ROG Xbox Ally и Ally X, а также карты памяти microSD
Sandisk выпустила быстрые SSD WD Blue SN5100 — до 4 Тбайт и до 44 % быстрее предшественников
На рынке чипов памяти начался сущий кошмар: все предложения скупаются мгновенно, а цены подскочили на 20–30 % за несколько дней
Рекорд разгона памяти DDR5 не продержался и дня: новый максимум достиг 13 153 МТ/с
Мировой рекорд разгона памяти DDR5 обновлён до 13 034 МГц
Теги: sandisk, флешка, usb type-c
sandisk, флешка, usb type-c
← В прошлое

© 1997—2025 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

Система Orphus

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
Epic Games Store разблокировал игру из новой раздачи для российских пользователей, но никому об этом не сказал
«Тарков здорового человека»: пародийный шутер Escape from Duckov оказался не на шутку популярен
Исследование показало, что ИИ ускорил мышление подростков, но есть одна проблема
Zotac выпустила самый компактный в мире ПК с настольной GeForce RTX 5060 Ti 16GB
Microsoft подтвердила, что обновление Windows 11 нарушило работу localhost, «Проводника» и USB-мышей
«Жидкое стекло» Apple можно будет заматировать: представлена нова бета iOS 26.1 12 мин.
Сервисы AWS упали второй раз за день — тысячи сайтов по всему миру снова недоступны 8 ч.
Fujitsu влила £280 млн в британское подразделение в преддверии выплат компенсаций жертвам багов в её ПО Horizon 8 ч.
Календарь релизов 20 – 26 октября: Ninja Gaiden 4, Painkiller, Dispatch и VTM – Bloodlines 2 8 ч.
В Windows сломалась аутентификация по смарт-картам после октябрьских обновлений — у Microsoft есть временное решение 9 ч.
Вместо Majesty 3: российские разработчики выпустили в Steam амбициозную фэнтезийную стратегию Lessaria: Fantasy Kingdom Sim 9 ч.
Слухи: Лана Дель Рей исполнит заглавную песню для «Джеймса Бонда», но не в кино, а в игре от создателей Hitman 10 ч.
Зов сердца: разработчики Dead Cells объяснили, почему вместо Dead Cells 2 выпустили Windblown 11 ч.
Adobe запустила фабрику ИИ-моделей, заточенных под конкретный бизнес 11 ч.
Китай обвинил США в кибератаках на Национальный центр службы времени — это угроза сетям связи, финансовым системам и не только 12 ч.
Президент США подписал соглашение с Австралией на поставку критически важных минералов на сумму $8,5 млрд 18 мин.
Новая статья: Обзор смартфона realme 15 Pro: светит, но не греется 5 ч.
Ещё одна альтернатива платформам NVIDIA — IBM объединила усилия с Groq 5 ч.
Учёные создали кибер-глаз, частично возвращающий зрение слепым людям 6 ч.
Samsung выпустила недорогой 27-дюймовый геймерский монитор Odyssey OLED G50SF c QD-OLED, 1440p и 180 Гц 6 ч.
Акции Apple обновили исторический максимум на новостях об отличных продажах iPhone 17 8 ч.
Представлен флагман iQOO 15 с чипом Snapdragon 8 Elite Gen 5 и батареей на 7000 мА·ч по цене меньше $600 9 ч.
Нечто из космоса врезалось в лобовое стекло самолёта Boeing 737 MAX компании United Airlines 10 ч.
Умные кольца Oura научатся выявлять признаки гипертонии, как последние Apple Watch 11 ч.
Дешёвая корейская термопаста оказалась вредна для процессоров и здоровья пользователей 11 ч.