Canon представила полнокадровую беззеркальную камеру EOS R6 Mark III – 32 Мп и видео 7K за $2799

Компания Canon анонсировала полнокадровую беззеркальную камеру EOS R6 Mark III, которая подходит как для фотосъёмки, так и для записи видео. Новинка может похвастаться 32,5-мегапиксельным сенсором, улучшенной системой автофокусировки, поддержкой записи видео формата 7K и новым слотом для двух карт памяти с более быстрым слотом CFexpress Type B.

Источник изображений: Canon

Камеры линейки R6 ориентированы на широкий круг пользователей, которым не нужен 45-мегапиксельный сенсор более дорогой модели EOS R5 Mark II или которые не хотят тратить более $4000 на камеру без объектива. Разработчики задействовали в новинке сенсор с разрешением 32,5 Мп вместо 24-мегапиксельного, использовавшегося в модели предыдущего поколения. Камера может снимать видео более высокого качества: 4K со скоростью до 120 кадров в секунду и 7K со скоростью до 60 кадров в секунду, включая поддержку съёмки с открытым затвором для обеспечения большей гибкости при кадрировании.

Пользователю доступно большое количество настроек гаммы, включая режим Canon Log 2 и различные пресеты. Одним из важных нововведений для любителей снимать видео стало появление индикаторной лампы, которая позволит издалека видеть, что ведётся съёмка. В дополнение к этому вместо разъёма Micro HDMI в новой камере задействован полноразмерный HDMI Type A.

Некоторые вопросы может вызвать переход Canon от двух слотов для SD-карт в Mark II к асимметричной конфигурации со слотами CFexpress и SD. Карты CFexpress обеспечивают более высокую скорость передачи данных, что, вероятно, частично отвечает за способность камеры снимать более длинные серии кадров на скорости 12 кадров в секунду с механическим затвором и 40 кадров в секунду с электронным затвором даже при возросшем разрешении. Однако карты CFexpress стоят дороже, а управление несколькими форматами карт сложнее. В отличие от CFexpress Type A, слот Type B не получится настроить для работы с SD-картой — аналогично тому, как это реализовано в камерах Sony с комбинированными слотами.

Вместе с новой камерой Canon анонсировала объектив RF 45mm f/1.2 STM. Он представляет собой стандартный фикс-объектив с очень яркой максимальной диафрагмой для съёмки в условиях плохой освещённости и с очень малой глубиной резкости. Это один из наиболее доступных объективов с диафрагмой f/1.2, розничная стоимость которого составляет $470. Обычно цена совместимых с полнокадровыми камерами объективов превышает $1500, но важно понимать, что это не объектив L-серии, то есть он не имеет защиты от влаги (её можно приобрести отдельно за $60).

Что касается розничной цены новой EOS R6 Mark III, то сама камера оценена в $2799, а в комплекте с объективами RF 24-105mm STM и RF 24-105mm L будет стоить $3149 и $4049 соответственно. В продажу новинка поступит в конце этого месяца.

Источник:

Soft
Hard
