Межзвёздная комета 3I/ATLAS показалась и...
Межзвёздная комета 3I/ATLAS показалась из-за Солнца — теперь её можно разглядеть на востоке перед рассветом

Появились первые любительские изображения межзвёздной кометы 3I/ATLAS, которая в конце октября сблизилась с Солнцем на кратчайшее расстояние и скрылась за ним для наблюдателей с Земли. Первого ноября она вышла из-за Солнца и была обнаружена сотрудником обсерватории Лоуэлла в Аризоне Цичэном Чжаном (Qicheng Zhang), снявшим её дома на свой любительский телескоп. В течение недели или двух комета будет видна для астрономов-любителей, но только рано утром.

Источник изображения: Qicheng Zhang

Источник изображения: Qicheng Zhang

«Комета теперь представляет собой довольно лёгкую цель для наблюдения утром в ясную погоду и при низком положении Солнца на востоке для любого, у кого есть камера даже на небольшом телескопе, — поясняет Чжан. — Сейчас она выглядит не очень впечатляюще, просто пятно, немного более размытое, чем звёзды вокруг него, но в течение следующих нескольких дней или недель она должна стать более заметной (в том числе невооружённым глазом через телескоп)».

Сейчас комету можно увидеть лишь при длительной выдержке. Вскоре её яркость станет достаточной для прямых наблюдений в небольшие телескопы. Комета будет видна на восточном небе в созвездии Девы в утренние часы перед восходом Солнца. Она будет располагаться выше Венеры. По мере удаления от звезды яркость кометы будет снижаться, и к концу ноября она может стать недоступной для наблюдений в любительские инструменты.

Источник изображения: Anthony Wood

Источник изображения: Anthony Wood

Комета 3I/ATLAS была обнаружена 1 июля. Её высокая скорость указала на межзвёздное происхождение объекта. Это всего лишь третий установленный учёными межзвёздный объект в истории наблюдений и вторая из обнаруженных межзвёздных комет. Изучение 3I/ATLAS обогатит науку данными о веществе, принесённом из других звёздных систем. В ближайшие дни за кометой начнут следить телескопы «Хаббл» и «Уэбб». И кое-кто не удивится, если один из них обнаружит на ней номер регистрации: ряд аномалий в её поведении заставляют подозревать в ней космический корабль пришельцев. И это была бы совершенно сногсшибательная история.

Источник:

Теги: комета, астрономия, солнечная система
