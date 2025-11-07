Сегодня 07 ноября 2025
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Новости Software Новости сети YouTube полностью перестал работать у по...
реклама
Новости Software

YouTube полностью перестал работать у пользователей с блокировщиками рекламы

YouTube временно перестал загружаться для части пользователей, что было ошибочно принято за сбой в работе самой платформы. Как выяснилось, проблема коснулась только тех, кто использовал блокировщики рекламы. Пользователи, у которых была включена эта функция, видели практически только пустую веб-страницу при попытке загрузить YouTube.

Источник изображения: AI

Источник изображения: AI

Как сообщает 9to5Google, те же пользователи, переключившиеся на другой браузер без активированного блокировщика рекламы, отметили, что платформа загружалась без проблем. Это позволило сделать вывод, что сбой был обусловлен взаимодействием YouTube с соответствующими расширениями, а не внутренним техническим сбоем, как могло показаться многим — особенно на фоне всплеска активности на сервисе проверки сайтов DownDetector.

YouTube борется с блокировщиками рекламы с 2023 года и регулярно напоминает, что их использование нарушает правила платформы. Тем не менее применение этих инструментов остаётся распространённой практикой, а возникающие из-за них сбои нередко воспринимаются как глобальные проблемы сервиса. За последний год отмечались случаи замедленной загрузки видео при включённом блокировщике рекламы, а также резкое снижение числа просмотров, вызванное некорректной работой таких расширений.

Отдельно отмечалась и другая неполадка, возникшая накануне: в интерфейсе коротких видео YouTube не отображались элементы управления под видеороликом, включая кнопку «Нравится», описание и комментарии. Эта проблема, предположительно, была связана с внутренними изменениями на стороне YouTube, однако к утру пятницы её оперативно устранили.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
YouTube расширил проверку возраста с помощью ИИ
В YouTube появилась незакрываемая реклама на полэкрана
С YouTube начали загадочно пропадать технические обучающие ролики — ИИ якобы ни при чём
На «Яндекс Маркете» появился ИИ-агент — он найдёт товар по фото и поможет с выбором подарков
Пираты «уплыли» из России в Беларусь — там проще зарабатывать
В России впервые возбудили дело за поиск экстремистского контента в интернете
Теги: youtube, видеохостинг, блокировщики рекламы
youtube, видеохостинг, блокировщики рекламы
← В прошлое

© 1997—2025 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

Система Orphus

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
Epic Games Store разблокировал игру из новой раздачи для российских пользователей, но никому об этом не сказал
«Тарков здорового человека»: пародийный шутер Escape from Duckov оказался не на шутку популярен
Исследование показало, что ИИ ускорил мышление подростков, но есть одна проблема
Zotac выпустила самый компактный в мире ПК с настольной GeForce RTX 5060 Ti 16GB
Microsoft подтвердила, что обновление Windows 11 нарушило работу localhost, «Проводника» и USB-мышей
«Жидкое стекло» Apple можно будет заматировать: представлена нова бета iOS 26.1 12 мин.
Сервисы AWS упали второй раз за день — тысячи сайтов по всему миру снова недоступны 8 ч.
Fujitsu влила £280 млн в британское подразделение в преддверии выплат компенсаций жертвам багов в её ПО Horizon 8 ч.
Календарь релизов 20 – 26 октября: Ninja Gaiden 4, Painkiller, Dispatch и VTM – Bloodlines 2 8 ч.
В Windows сломалась аутентификация по смарт-картам после октябрьских обновлений — у Microsoft есть временное решение 9 ч.
Вместо Majesty 3: российские разработчики выпустили в Steam амбициозную фэнтезийную стратегию Lessaria: Fantasy Kingdom Sim 9 ч.
Слухи: Лана Дель Рей исполнит заглавную песню для «Джеймса Бонда», но не в кино, а в игре от создателей Hitman 10 ч.
Зов сердца: разработчики Dead Cells объяснили, почему вместо Dead Cells 2 выпустили Windblown 11 ч.
Adobe запустила фабрику ИИ-моделей, заточенных под конкретный бизнес 11 ч.
Китай обвинил США в кибератаках на Национальный центр службы времени — это угроза сетям связи, финансовым системам и не только 12 ч.
Президент США подписал соглашение с Австралией на поставку критически важных минералов на сумму $8,5 млрд 18 мин.
Новая статья: Обзор смартфона realme 15 Pro: светит, но не греется 5 ч.
Ещё одна альтернатива платформам NVIDIA — IBM объединила усилия с Groq 5 ч.
Учёные создали кибер-глаз, частично возвращающий зрение слепым людям 6 ч.
Samsung выпустила недорогой 27-дюймовый геймерский монитор Odyssey OLED G50SF c QD-OLED, 1440p и 180 Гц 6 ч.
Акции Apple обновили исторический максимум на новостях об отличных продажах iPhone 17 8 ч.
Представлен флагман iQOO 15 с чипом Snapdragon 8 Elite Gen 5 и батареей на 7000 мА·ч по цене меньше $600 9 ч.
Нечто из космоса врезалось в лобовое стекло самолёта Boeing 737 MAX компании United Airlines 10 ч.
Умные кольца Oura научатся выявлять признаки гипертонии, как последние Apple Watch 11 ч.
Дешёвая корейская термопаста оказалась вредна для процессоров и здоровья пользователей 11 ч.