YouTube полностью перестал работать у пользователей с блокировщиками рекламы

YouTube временно перестал загружаться для части пользователей, что было ошибочно принято за сбой в работе самой платформы. Как выяснилось, проблема коснулась только тех, кто использовал блокировщики рекламы. Пользователи, у которых была включена эта функция, видели практически только пустую веб-страницу при попытке загрузить YouTube.

Как сообщает 9to5Google, те же пользователи, переключившиеся на другой браузер без активированного блокировщика рекламы, отметили, что платформа загружалась без проблем. Это позволило сделать вывод, что сбой был обусловлен взаимодействием YouTube с соответствующими расширениями, а не внутренним техническим сбоем, как могло показаться многим — особенно на фоне всплеска активности на сервисе проверки сайтов DownDetector.

YouTube борется с блокировщиками рекламы с 2023 года и регулярно напоминает, что их использование нарушает правила платформы. Тем не менее применение этих инструментов остаётся распространённой практикой, а возникающие из-за них сбои нередко воспринимаются как глобальные проблемы сервиса. За последний год отмечались случаи замедленной загрузки видео при включённом блокировщике рекламы, а также резкое снижение числа просмотров, вызванное некорректной работой таких расширений.

Отдельно отмечалась и другая неполадка, возникшая накануне: в интерфейсе коротких видео YouTube не отображались элементы управления под видеороликом, включая кнопку «Нравится», описание и комментарии. Эта проблема, предположительно, была связана с внутренними изменениями на стороне YouTube, однако к утру пятницы её оперативно устранили.