Сегодня 08 ноября 2025
Новости Hardware

Lian Li выпустила СЖО HydroShift II LCD-S с большим съёмным дисплеем — на нём явно получится запустить Doom

Компания Lian Li представила систему жидкостного охлаждения HydroShift II LCD-S. От ранее выпущенных моделей HydroShift II LCD-C новинка отличается съёмным квадратным 3,4-дюймовым IPS-экраном с разрешением 480 × 480 пикселей, яркостью 500 кд/м² и частотой обновления 60 Гц.

Источник изображений: Lian Li

Представленная модель HydroShift II LCD-S имеет типоразмер 360 мм. Фактические размеры радиатора СЖО составляют 400 × 122 × 24 мм. В составе системы используется помпа со скоростью работы от 1600 до 3200 об/мин.

Новинка будет предлагаться в трёх версиях: HydroShift II LCD-S TL, HydroShift II LCD-S CL и HydroShift II LCD-S Fanless. Первая модель оснащена 120-мм вентиляторами со скоростью работы от 200 до 2600 об/мин. Они создают воздушный поток до 90,1 CFM, статическое давление до 3,97 мм вод. ст. и обладают уровнем шума до 33 дБА. Модель CL оснащается 120-мм вентиляторами со скоростью работы от 200 до 2100 об/мин. Они создают воздушный поток до 72,7 CFM, статическое давление до 3,00 мм вод. ст. и обладают уровнем шума до 30 дБА. Соответственно, модель HydroShift II LCD-S Fanless вентиляторами не комплектуется — их предлагается приобрести отдельно.

Длина трубок представленных систем составляет 450–470 мм (в зависимости от модели). Система охлаждения поддерживает подключение в трёх режимах: автономном, беспроводном через адаптер L-Wireless, а также в режиме потоковой передачи по USB.

В первом случае отпадает необходимость подключения экрана через USB-разъём на материнской плате. В беспроводном режиме СЖО управляется через адаптер L-Wireless по радиоканалу 2,4 ГГц. Этот режим обеспечивает доступ в реальном времени к системным датчикам, включая загрузку CPU и GPU, температуру, а также позволяет синхронизировать управление подсветкой и скоростью совместимых вентиляторов TL/CL Wireless и помпы.

Режим потоковой передачи USB предоставляет полную настройку через ПО L-Connect 3 — пользователи могут загружать изображения JPG, анимации GIF, видеофайлы MP4, использовать модульные шаблоны и даже применять дисплей в качестве дополнительного экрана. Запустить на таком экране Doom явно не составит труда.

Для новинок заявлена поддержка процессорных разъёмов Intel LGA 1700 / 1851 и AMD AM5 / AM4. На все модели СЖО предоставляется шестилетняя гарантия производителя. В продаже новинки уже появились — они доступны в чёрном и белом исполнении.

Стоимость модели HydroShift II LCD-S 360TL с беспроводным контроллером составляет $239,99. Версия HydroShift II LCD-S 360CL без беспроводного контроллера оценивается в $179,99. Вариант HydroShift II LCD-S 360N без вентиляторов и контроллера — в $159,99.

Теги: lian li, сжо
lian li, сжо
