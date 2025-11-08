Microsoft признала, что контекстное меню Windows 11 перегружено — это исправят в приложениях WinUI

Microsoft планирует обновить контекстное меню Windows 11 спустя четыре года после запуска программной платформы, по крайней мере для некоторых приложений. Разработчики намерены исправить всё, на что длительное время жаловались пользователи. Интерфейс контекстного меню поменяется в приложениях на основе WinUI 3, а сама функция получила название «Разделённое контекстное меню».

Microsoft не уточнила, будет ли обновление применено ко всей оболочке системы или же оно затронет только приложения WinUI. Если разработчики планируют реализовать эту идею для всей оболочки ОС, то новые контекстные меню станут доступны повсеместно в Windows 11. Если же только для WinUI-приложений, то новые меню появятся только в некоторых программных продуктах.

Контекстное меню появляется, если пользователь кликает правой кнопкой мыши по какому-то файлу или папке в Windows или приложении. Суть этого меню в том, чтобы предоставить пользователю доступ к быстрым действиям, список которых зависит от того, с каким объектом осуществляется взаимодействие. Однако в Windows 11 контекстное меню со временем стало слишком перегружено разными опциями. Microsoft признала, что в нынешнем виде контекстное меню выглядит громоздким из-за большого списка доступных действий, и это давно беспокоит пользователей. Кроме того, зачастую после клика по какому-то файлу или папке можно увидеть список нерелевантных действий, что также не делает комфортнее процесс взаимодействия с элементами интерфейса.

В текущей версии, когда пользователь кликает правой кнопкой мыши по какому-то файлу, например, изображению, появляется меню с длинным списком действий, некоторые пункты которого дублируются или не являются востребованными. К примеру, приложение «Фотографии» может упоминаться несколько раз, а дополнительные опции размещены отдельно, хотя могли бы быть собраны в меню «Открыть с помощью». Эта проблема носит общесистемный характер и затрагивает приложения на базе WinUI, такие как фирменное приложение Microsoft «Фотографии».

Решение Microsoft заключается в добавлении контекстно-зависимых вложенных меню, которые формируются на основе типов файлов. Это должно сократить длину контекстных меню, благодаря чему разработчики также смогут добавлять в них более актуальные второстепенные действия. На данном этапе новые контекстные меню появятся только в приложениях на основе WinUI.

Функция «Раздельное контекстное меню» в приложениях WinUI должна сделать работу с правой кнопкой мыши более интуитивно понятной и организованной. Новый API-интерфейс SplitMenuFlyoutItem позволяет одному пункту меню содержать как основное действие, так и дополнительные опции, отображаемые в отдельном меню, которое всплывает рядом с основным пунктом.

Для пользователей это означает, что вместо нескольких повторяющихся пунктов в контекстном меню они будут видеть одно основное действие, а дополнительные опции будут сгруппированы в дополнительном меню. Достаточно навести курсор мыши на основное действие, чтобы увидеть вторичное меню, в котором собраны доступные дополнительные опции.

Такой подход позволит решить две давние проблемы. Первая заключается в объединении всех схожих действий в одно длинное меню, а вторая — в демонстрации функций, которые не имеют прямого отношения к конкретному файлу. Разработчики смогут задействовать API, чтобы определить, какое действие является основным, а также сгруппировать редко используемые опции в небольшом дополнительном меню.

Упомянутый API SplitMenuFlyoutItem является частью Windows App SDK. Этот новый элемент управления позволяет изменить способ отображения контекстных меню внутри приложений на базе WinUI. Этот элемент управления поддерживает контекстно-зависимую группировку. Это означает, что приложения Windows смогут динамически определять, какие вторичные действия показывать в зависимости от типа файла.

Функция «Раздельное контекстное меню» должна сделать значительно более упорядоченными списки, которые отображаются в меню при нажатии правой кнопкой мыши по какому-либо файлу. По данным Microsoft, новый дизайн позволит сократить общую длину меню до 38 %, но этот показатель зависит от типа файла.