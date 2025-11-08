Asus выпустила самый быстрый игровой OLED-монитор ROG Swift PG27AQWP-W с частотой 720 Гц

Asus представила два монитора на двуслойных панелях Tandem OLED — один из них сейчас является самым быстрым игровым OLED-монитором на рынке. Модели Asus ROG Swift PG27QWP-W и ROG Strix XG27AQWMG обладают практически идентичными техническими характеристиками, но старший ROG Swift демонстрирует частоту до 540 Гц при разрешении 1440p, которая при снижении разрешения до 720p увеличивается до 720 Гц, а младший ROG Strix, тоже оборудованный двухслойной панелью Tandem WOLED на 1440p, имеет относительно скромную частоту 280 Гц и отличается более простой подставкой.

Asus впервые продемонстрировала эти мониторы на Gamescom 2025, и на старшем ROG Swift PG27QWP-W действительно можно вручную выставить частоту 540 Гц при разрешениях 1080p или 1440p. 27-дюймовая панель имеет разрешение 2560 × 1440 пикселей. Монитор поддерживает технологии Nvidia G-Sync и AMD FreeSync Premium Pro; изображение отвечает стандарту DisplayHDR 500 True Black; панель охватывает 99,5 % цветового пространства DCI-P3.

В наличии два порта HDMI 2.1, один DisplayPort 2.1, три USB 3.2 Gen 1 Type-A, а также аудиоразъём. Рекомендованная цена Asus ROG Swift PG27QWP-W составляет $1099. Производителем панели предположительно является LG, так что не исключено, что в будущем корейский производитель и сам выпустит более дешёвый монитор с таким же экраном. Функция OLED Care Pro и наличие датчика приближения Neo призваны защитить экран от выгорания.

Младший монитор Asus ROG Strix XG27AQWMG также оснащается 27-дюймовой панелью разрешения 2560 × 1440 пикселей, но частота её обновления составляет 280 Гц. Поддерживаются Nvidia G-Sync и AMD FreeSync Premium Pro; изображение отвечает стандарту DisplayHDR 500 True Black и охватывает 99,5 % пространства DCI-P3. Имеются два порта HDMI 2.1, один DisplayPort 2.1 со сжатием Display Stream, три USB 3.2 Gen 1 Type-A и аудиоразъём. Рекомендованная розничная цена составляет $599.

Модель Asus ROG Strix XG27AQWMG явно не относится к бюджетным OLED-мониторам, хотя она лишь немногим менее чем вдвое уступает старшей по цене. Многим пользователям вполне хватит и 280 Гц, особенно при наличии DisplayHDR True Black 500 и OLED Care Pro. Двуслойные панели Tandem OLED обеспечивают на 15 % более высокую пиковую яркость, на 25 % более широкий цветовой охват и на 60 % увеличенный срок службы в сравнении с моделями WOLED. Любой из двух предложенных мониторов вполне подойдёт для киберспортсменов.