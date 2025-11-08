Сегодня 08 ноября 2025
Keychron представила беспроводную механическую клавиатуру в цельнолитом медном корпусе — она весит 4 кг

Keychron представила обновлённый вариант своей беспроводной игровой клавиатуры Q1 HE — его отличают тяжёлый медный корпус и особый набор колпачков для клавиш. Правда, обойдётся такая клавиатура в $500.

Источник изображений: keychron.com

Источник изображений: keychron.com

Модель Keychron Q1 HE выступает флагманом в ассортименте беспроводных моделей производителя. Магниторезистивные датчики (TMR) отвечают за реализацию таких функций как Snap Tap, Rapid Trigger, DKS и настраиваемые точки срабатывания. В отличие от базовой версии, медная Keychron Q1 HE Copper Edition обойдётся не $239,99, а уже $499,99, и продаётся она только на сайте производителя.

Здесь те же TMR-датчики, три способа подключения к компьютеру, та же алюминиевая панель переключателей — и вдобавок винтовые стабилизаторы, которые сделают работу с клавиатурой тише. Колпачки клавиш выполнены в двух вариантах: в основном наборе они чёрные с медными обозначениями, а другие, наоборот, выкрашены в медный цвет и имеют чёрные обозначения; медную окраску имеет и программируемый регулятор.

Keychron Q1 HE Copper Edition работает с теми же программными средствами, что и базовый вариант клавиатуры. Это касается прошивки QMK и совместимости с приложением Keychron Launcher — быстро и удобно настраиваются точки срабатывания клавиш, аналоговые функции, подсветка и макросы. Следует отметить, что светодиоды RGB-подсветки, как и у базовой модели, здесь также расположены в нижней части клавиш.

Keychron Q1 HE Copper Edition имеет формфактор 75 % с настраиваемым регулятором; её размеры составляют 327,5 × 145 мм, высота передней части — 22,6 мм; угол набора текста равен 5,2°. Цельный медный корпус изготавливается на станке с ЧПУ, масса клавиатуры достигает 4000 г. Подключение осуществляется через радиоканал 2,4 ГГц, по Bluetooth 5.2 или через порт USB Type-C. Аккумулятора ёмкостью 4000 мА·ч хватает максимум на 100 часов работы. Печатная плата совместима с магнитными переключателями Gateron Double-Rail: они линейные, с усилием срабатывания 40 гс, усилием дожатия 60 гс и ходом 4 мм. Колпачки изготавливаются литьём по профилю Cherry без подсветки символов. Частота опроса составляет 1 кГц при подключении через радиоканал 2,4 ГГц или USB Type-C, а с Bluetooth она снижается до 125 Гц.

keychron, клавиатура, медь
