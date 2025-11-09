ViewSonic выпустила геймерский монитор с QHD и 180 Гц по цене менее $115

Компания ViewSonic представила новый монитор VX25G26-2K-2. Новинка ориентирована на геймеров, которые хотят получить высокую производительность в компактном форм-факторе, а её розничная цена на рынке Китая составит 811 юаней (около $114).

Разработчики оснастили монитор панелью Fast IPS с диагональю 24,5 дюйма, разрешением 2560 × 1440 пикселей (QHD) и частотой обновления 165 Гц. При необходимости частоту обновления экрана можно повысить до 180 Гц. Показатель статической контрастности составляет 1000:1, глубина цвета — 8 бит. Используется панель с пиксельной плотностью около 120 PPI, точностью цветопередачи Delta E ≤ 2 и временем отклика 1 мс (GtG).

Заявлена поддержка 100 % цветового пространства sRGB и 95 % — DCI-P3. Панель поддерживает HDR10 для улучшения контрастности и яркости в совместимых играх и видео, хотя максимальный показатель яркости в 300 кд/м² существенно ограничивает эффект HDR. Реализована поддержка технологии Eye ProTech+ Gen 2, которая защищает глаза пользователя от вредного синего света.

Что касается доступных интерфейсов, монитор оснащён двумя портами HDMI 2.0, одним DisplayPort 1.4 и 3,5-миллиметровым разъёмом для подключения гарнитуры. Реализована поддержка технологий AMD FreeSync и Nvidia G-Sync, которые помогают предотвратить разрывы кадров и делают изображение более плавным.

Монитор комплектуется тонкой металлической подставкой с компактным основанием. Вес устройства составляет 3,8 кг.