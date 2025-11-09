Сегодня 09 ноября 2025
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Технологии и рынок IT. Новости мониторы, проекторы, ТВ-тюнеры, телевизо... ViewSonic выпустила геймерский монитор с...
реклама
Новости Hardware

ViewSonic выпустила геймерский монитор с QHD и 180 Гц по цене менее $115

Компания ViewSonic представила новый монитор VX25G26-2K-2. Новинка ориентирована на геймеров, которые хотят получить высокую производительность в компактном форм-факторе, а её розничная цена на рынке Китая составит 811 юаней (около $114).

Источник изображений: gizmochina.com

Источник изображений: gizmochina.com

Разработчики оснастили монитор панелью Fast IPS с диагональю 24,5 дюйма, разрешением 2560 × 1440 пикселей (QHD) и частотой обновления 165 Гц. При необходимости частоту обновления экрана можно повысить до 180 Гц. Показатель статической контрастности составляет 1000:1, глубина цвета — 8 бит. Используется панель с пиксельной плотностью около 120 PPI, точностью цветопередачи Delta E ≤ 2 и временем отклика 1 мс (GtG).

Заявлена поддержка 100 % цветового пространства sRGB и 95 % — DCI-P3. Панель поддерживает HDR10 для улучшения контрастности и яркости в совместимых играх и видео, хотя максимальный показатель яркости в 300 кд/м² существенно ограничивает эффект HDR. Реализована поддержка технологии Eye ProTech+ Gen 2, которая защищает глаза пользователя от вредного синего света.

Что касается доступных интерфейсов, монитор оснащён двумя портами HDMI 2.0, одним DisplayPort 1.4 и 3,5-миллиметровым разъёмом для подключения гарнитуры. Реализована поддержка технологий AMD FreeSync и Nvidia G-Sync, которые помогают предотвратить разрывы кадров и делают изображение более плавным.

Монитор комплектуется тонкой металлической подставкой с компактным основанием. Вес устройства составляет 3,8 кг.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
Asus выпустила самый быстрый игровой OLED-монитор ROG Swift PG27AQWP-W с частотой 720 Гц
Видеообзор игровой зоны, собранной полностью из продуктов MSI
AOC выпустила геймерский монитор с частотой обновления 260 Гц за $91 — 23,8-дюймовый 24G51Z
Компания Samsung ответила Dolby Vision 2 новой технологией HDR10 Plus Advanced
Суд обязал Samsung выплатить $191 млн за нарушение патентов на OLED-технологии
Немцы создали самый маленький в мире пиксель — для Full HD-дисплеев размером с маковое зёрнышко
Теги: viewsonic, монитор, fast ips
viewsonic, монитор, fast ips
← В прошлое

© 1997—2025 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

Система Orphus

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
Epic Games Store разблокировал игру из новой раздачи для российских пользователей, но никому об этом не сказал
«Тарков здорового человека»: пародийный шутер Escape from Duckov оказался не на шутку популярен
Исследование показало, что ИИ ускорил мышление подростков, но есть одна проблема
Zotac выпустила самый компактный в мире ПК с настольной GeForce RTX 5060 Ti 16GB
Microsoft подтвердила, что обновление Windows 11 нарушило работу localhost, «Проводника» и USB-мышей
«Жидкое стекло» Apple можно будет заматировать: представлена нова бета iOS 26.1 12 мин.
Сервисы AWS упали второй раз за день — тысячи сайтов по всему миру снова недоступны 8 ч.
Fujitsu влила £280 млн в британское подразделение в преддверии выплат компенсаций жертвам багов в её ПО Horizon 8 ч.
Календарь релизов 20 – 26 октября: Ninja Gaiden 4, Painkiller, Dispatch и VTM – Bloodlines 2 8 ч.
В Windows сломалась аутентификация по смарт-картам после октябрьских обновлений — у Microsoft есть временное решение 9 ч.
Вместо Majesty 3: российские разработчики выпустили в Steam амбициозную фэнтезийную стратегию Lessaria: Fantasy Kingdom Sim 9 ч.
Слухи: Лана Дель Рей исполнит заглавную песню для «Джеймса Бонда», но не в кино, а в игре от создателей Hitman 10 ч.
Зов сердца: разработчики Dead Cells объяснили, почему вместо Dead Cells 2 выпустили Windblown 11 ч.
Adobe запустила фабрику ИИ-моделей, заточенных под конкретный бизнес 11 ч.
Китай обвинил США в кибератаках на Национальный центр службы времени — это угроза сетям связи, финансовым системам и не только 12 ч.
Президент США подписал соглашение с Австралией на поставку критически важных минералов на сумму $8,5 млрд 18 мин.
Новая статья: Обзор смартфона realme 15 Pro: светит, но не греется 5 ч.
Ещё одна альтернатива платформам NVIDIA — IBM объединила усилия с Groq 5 ч.
Учёные создали кибер-глаз, частично возвращающий зрение слепым людям 6 ч.
Samsung выпустила недорогой 27-дюймовый геймерский монитор Odyssey OLED G50SF c QD-OLED, 1440p и 180 Гц 6 ч.
Акции Apple обновили исторический максимум на новостях об отличных продажах iPhone 17 8 ч.
Представлен флагман iQOO 15 с чипом Snapdragon 8 Elite Gen 5 и батареей на 7000 мА·ч по цене меньше $600 9 ч.
Нечто из космоса врезалось в лобовое стекло самолёта Boeing 737 MAX компании United Airlines 10 ч.
Умные кольца Oura научатся выявлять признаки гипертонии, как последние Apple Watch 11 ч.
Дешёвая корейская термопаста оказалась вредна для процессоров и здоровья пользователей 11 ч.