Blackview начала продажи защищённого смартфона Xplore 2 Projector с проектором, смарт-часов W90 Pro и умных очков BV100

Blackview объявила о старте глобальных продаж ряда новинок, включая флагманский защищённый смартфон Xplore 2 Projector с проектором и массивной батареей, смарт-часы W90 Pro и умные очки BV100.

Главной особенностью флагманского смартфона Blackview Xplore 2 Projector является встроенный проектор, обеспечивающий изображение с диагональю 100-дюймов с разрешением 480p и пиковой яркостью 100 люмен. Проектор с функций автоматической коррекцией вертикальных трапецеидальных искажений способен проецировать изображение с частотой 120 кадров в секунду, обеспечивая плавные визуальные эффекты.

Смартфон Xplore 2 Projector базируется на 4-нм процессоре MediaTek Dimensity 8300, обеспечивающем в сочетании с 16 Гбайт оперативной памяти LPDDR5X с возможностью виртуального расширения до 48 Гбайт запуск ресурсоёмких приложений и игр. Ёмкость флеш-накопителя UFS 4.0 составляет 1 Тбайт. Объём хранилища можно расширить до 3 Тбайт с помощью карты памяти microSD.

Смартфон оснащён 6,73-дюймовым 3.2K AMOLED-дисплеем с частотой обновления 120 Гц, разрешением 3200×1440 пикселей и пиковой яркостью 2600 кд/м2. Также сообщается о поддержке технологии HDR и режиме работы в перчатках, а также прочном покрытии Gorilla Glass 5 для защиты от царапин.

Для съёмки фото и видео в смартфоне предусмотрена основная 50-мегапиксельная камера с системой двойной стабилизации OIS + EIS и поддержкой технологии Ultra HDR, дополненная 20-мегапиксельной камерой ночного видения. Смартфон обеспечивает запись 4K-видео со скоростью 60 кадров/с. Разрешение фронтальной камеры составляет 50 мегапикселей, что обеспечивает качественное изображение в ходе видеозвонков и чёткие селфи.

Массивная батарея ёмкостью 20 000 мА·ч с быстрой зарядкой мощностью 120 Вт и поддержкой обратной зарядки на 10 Вт обеспечивает до 166 часов в режиме разговора.

Xplore 2 Projector оснащён водонепроницаемым USB-портом, а также соответствует по защите от влаги и пыли стандартам IP68/IP69K и требованиям спецификации MIL-STD-810H. Смартфон выдерживает падения с высоты до 6 м, давление до 500 кг, а также до 30 минут нахождения под водой на глубине до 2 м. Спецификации устройства также включают поддержку сетей Wi-Fi 6E и встроенной SIM-карты eSIM, динамик Smart-K мощностью 2 Вт.

Смарт-часы Blackview W90 Pro с поддержкой интеллектуального помощника ChatGPT сочетают в себе стильный дизайн, высокую функциональность и повышенную прочность, что делает их идеальным выбором для как для повседневного использования, так и для занятий фитнесом и спортом.

Часы оснащены 1,43-дюймовым сенсорным AMOLED-дисплеем с разрешением 466×466 точек, обеспечивающим чёткое яркое изображение. Циферблат можно выбрать по своему вкусу из 320 вариантов и настроить его с помощью голосовых команд.

Корпус умных часов изготовлен из цинкового сплава с браслетом из нержавеющей стали 304 с отделкой 14-каратным золотом, отличаясь устойчивостью к износу.

Blackview W90 Pro обеспечивают круглосуточный мониторинг пульса, отслеживание уровня кислорода в крови, анализ качества сна и мониторинг уровня стресса, а также поддерживают более 100 спортивных режимов. Аккумулятор ёмкостью 900 мА·ч поддерживает до 45 дней работы в режиме ожидания, а магнитная зарядка обеспечивает восполнение заряда. Смарт-часы поддерживают GPS-навигацию и оснащены компасом Precision Compass 2.0.

Умные очки Blackview BV100 AI сочетают стиль и практичность. Устройство оснащено 8-мегапиксельной HD-камерой с функцией интеллектуальной стабилизации видео и встроенной вспышкой, обеспечивающей чёткие фотоснимки и видеоролики. Спецификации смарт-очков включают два стереодинамика открытого типа, обеспечивающие качественный звук, а также шумоподавление ENC с использованием двух микрофонов, что позволяет собеседнику слышать голос пользователя даже в шумной обстановке.

Теги: blackview, смартфон, умные часы, умные очки, носимое устройство
