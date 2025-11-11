Сегодня 11 ноября 2025
Солнце разошлось не на шутку: в течение суток Земля столкнётся с двумя облаками плазмы

Лаборатория солнечной астрономии (XRAS) ИКИ РАН сообщила о повышенной активности Солнца, на котором только в течение прошедших суток произошло 15 вспышек, включая одну экстремального уровня. Но хуже всего то, что к Земле приближаются два облака плазмы: одно из них (медленное) было выброшено 9 ноября, а второе, более быстрое, вылетело 10 ноября. Если они ударят по планете одновременно, сила магнитных бурь на Земле подойдёт к критической отметке.

Источник изображения: ИИ-генерация Grok 4/3DNews

«Вспышечная активность сохраняется на очень высоком уровне со значительными рисками для Земли», — отметили учёные. Среди этих вспышек зафиксирована одна экстремального уровня — X1.2. Она была слабее, чем вспышка того же класса 9 ноября, достигшая уровня X1.79, но вчерашняя вспышка длилась дольше и выбросила плазму со скоростью 1200 км/с, тогда как днём ранее скорость покинувшей Солнце плазмы составила 700 км/с. Это может позволить облаку плазмы от второй вспышки догнать первое и вместе ударить по Земле, вызвав геомагнитные бури предкритического уровня G3–G4.

Первое облако ударит во фронт планеты с 18:00 мск или несколько часов спустя. Если второе облако задержится, то разница в несколько часов смягчит силу геомагнитной бури на планете, но учёные всё равно ожидают повышение её уровня с G1–G2 сегодня до G3–G4 в первой половине 12 ноября. «Для Земли это может стать испытанием», — делятся предположениями учёные. Похожая ситуация ожидалась 7 ноября, но тогда нам повезло — облако плазмы от вспышки класса X1.8 (4 ноября) зацепило планету лишь краем.

Что же, сегодня ночью можно будет наблюдать интенсивные полярные сияния, если позволит погода. На Земле всё будет хорошо, чего не скажешь о спутниках, которым придётся быть осторожными в условиях сильных магнитных возмущений и чрезмерного раздувания атмосферы.

Теги: солнце, солнечная система, погода
