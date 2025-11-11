Экзоскелет из Death Stranding 2 стал реальностью и скоро поступит в продажу — Кодзима приложил руку

Состоялся анонс экзоскелета Dnsys Z1 Exoskeleton Pro — Death Stranding 2: On the Beach Limited Edition. Он создан в рамках первого совместного проекта между Kojima Productions и производителем экзоскилетов Dnsys. Продукт вдохновлён вселенной игры Death Stranding 2: On the Beach, где аналогичное устройство помогает главному герою преодолевать сложный рельеф в экстремальных условиях.

Дизайн экзоскелета создан при участии арт-директора студии Kojima Productions Ёдзи Синкавы (Yoji Shinkawa) и команды Dnsys, что стало мостом между вымыслом и реальными технологиями. Основная цель проекта — расширение человеческих возможностей в подвижности, что обещает сделать повседневные вылазки на природу более доступными и комфортными вне зависимости от возраста и физической подготовки.

Ключевые особенности экзоскелета включают интеллектуальную систему поддержки нижней части тела, дополненную антуражем из игровых элементов, таких как индикаторные лампочки, отображающие уровень заряда и статус работы — всё как в оригинальной игре.

Экзоскелет усиливает мышечную силу ног, снижая нагрузку на колени и улучшая баланс на неровной поверхности. Благодаря модульному дизайну он легко надевается и снимается. При этом никакая одежда не будет служить помехой для использования гаджета. Также экзоскелет адаптируется под различные сценарии использования — от походов и спорта до профессиональной работы в труднодоступных зонах, включая услуги по доставке грузов.

Разработчики позиционирует гаджет как доступный инструмент для привнесение игрового элемента в реальную жизнь, когда технологии из виртуального мира помогают преодолевать физические ограничения.

Согласно обещаниям, экзоскелет сможет работать от аккумуляторов 4 часа непрерывно. Экзоскелет на каждом шаге добавляет по 50 % силы мышцам. Батареи быстро меняются на новые. На одном заряде можно будет прошагать до 25 км по дороге или 15 км в гору. При подъёме вес тела по ощущениям будет на 20 % меньше. В целом снижает нагрузку на колени на 200 %. За этим стоят два мотора мощностью 900 Вт каждый с крутящим моментом 50 Н·м/кг.

Лимитированная серия экзоскелета будет доступна в ограниченном количестве со 2 декабря 2025 года. Для продвижения продукта запущен конкурс: пользователи могут делиться историями, идеями или видео о приключениях на природе с использованием экзоскелета. В этом конкурсе три комплекта будут разыграны как призы бесплатно. О цене новинки не сообщается. Ранее в этом году самая дорогая комплектация оригинального (и совсем не дизайнерского) комплекта экзоскелета Dnsys Z1 Exoskeleton предлагалась за $2300. Лимитированная серия от Кодзимы, вероятно, будет стоить заметно дороже.