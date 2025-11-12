Cooler Master выпустила компактный модульный корпус MasterFrame 400 Mesh с перфорированным фронтом

Компания Cooler Master расширила ассортимент компактных компьютерных корпусов MasterFrame 400, представив модель Mesh с перфорированной фронтальной панелью. Особенность корпусов MasterFrame 400, предназначенных для сборки Mini-ITX и Micro-ATX систем, является полностью модульная конструкция, предлагающая широкие возможности кастомизации.

Помимо съёмных панелей корпус предлагает возможность изменения самого шасси, что позволяет использовать его не только в привычной горизонтальной плоскости, но и в вертикальной.

Несмотря на компактные размеры — 471 × 261 × 373,8 мм, корпус MasterFrame 400 Mesh поддерживает установку самых производительных компьютерных комплектующих, включая видеокарты длиной до 390 мм и воздушные кулеры высотой до 190 мм. Для больших и тяжёлых видеокарт даже предусмотрена комплектная подставка.

Пространства внутри достаточно для установки до 9 вентиляторов и нескольких радиаторов СЖО. Например, сверху можно установить радиатор типоразмера 360 мм. Корпус предлагает один 120-мм предустановленный вентилятор на задней стенке.

Фронтальная перфорированная панель корпуса обеспечивает максимальный приток свежего воздуха. MasterFrame 400 предлагает наличие четырёх слотов расширения. Внутри есть два комбинированных места для установки 3,5- и 2,5-дюймовых накопителей. Для установки БП предназначено 160 мм свободного пространства.

Передняя панель разъёмов корпуса представлена двумя портами USB 3.2 Gen1 Type-A, одним USB 3.2 Gen2x2 Type-C, 3,5-мм комбинированным аудиовыходом.

MasterFrame 400 Mesh доступен в чёрном и серебряном вариантах исполнения. Стоимость новинки Cooler Master не сообщила. Доступность корпуса зависит от региона продаж.