Праздник для сборщиков ПК: AeroCool объявляет о масштабной распродаже компонентов и аксессуаров

Группа компаний X-Com, партнер бренда Aerocool, запустил распродажу широкого ассортимента продукции для сборки ПК. Купить технику по акции можно будет через сайт xcom-shop. Скидка 10 % распространяется на корпуса, блоки питания, системы охлаждения, кулеры, карт-ридеры, вентиляторы AeroCool, а также другие компоненты и аксессуары, необходимые при сборке или ремонте ПК.

Для участия в акции необходимо положить нужные товары в корзину, ввести промокод AEROCOOL10 и скидка рассчитается автоматически.

В распродаже участвуют как бюджетные модели, так и флагманские такие как корпуса Aerocool Gladiator Duo, Designer и Quantum Mesh, Wave. Кроме того, в распродаже участвуют серии кулеров и СЖО Mirage и Cylon, вентиляторы Motion и Force.