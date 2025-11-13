Сегодня 13 ноября 2025
Праздник для сборщиков ПК: AeroCool объявляет о масштабной распродаже компонентов и аксессуаров

Группа компаний X-Com, партнер бренда Aerocool, запустил распродажу широкого ассортимента продукции для сборки ПК. Купить технику по акции можно будет через сайт xcom-shop. Скидка 10 % распространяется на корпуса, блоки питания, системы охлаждения, кулеры, карт-ридеры, вентиляторы AeroCool, а также другие компоненты и аксессуары, необходимые при сборке или ремонте ПК.

Для участия в акции необходимо положить нужные товары в корзину, ввести промокод AEROCOOL10 и скидка рассчитается автоматически.

В распродаже участвуют как бюджетные модели, так и флагманские такие как корпуса Aerocool Gladiator Duo, Designer и Quantum Mesh, Wave. Кроме того, в распродаже участвуют серии кулеров и СЖО Mirage и Cylon, вентиляторы Motion и Force.

Реклама ООО «М-Инвест» ИНН 7743553167 xcom-shop.ru erid: F7NfYUJCUneTTTyCUd4J

Теги: aerocool, россия, корпус, блок питания
