Even Realities представили смарт-очки Even G2 и смарт-кольцо R1 для управления ими

Китайский стартап Even Realities выпустил второе поколение своих «умных» очков — Even G2. Устройство не оснащено камерами и динамиками. Вместо этого компания сосредоточилась в новинке на улучшении возможностей взаимодействия смарт-очков со специальным смарт-кольцом.

Источник изображений: Even Realities

Источник изображений: Even Realities

Модель смарт-очков G1 от Even Realities, выпущенная в прошлом году, стала отправной точкой для компании. В своей основе устройство предлагало поддержку базовых взаимодействий без излишеств, которые имеются в продуктах других производителей, например, в смарт-очках от Meta. Но даже так Even G1 предлагали качественный дисплей и прочную конструкцию.

По словам Even Realities, в Even G2 используется аналогичный подход. Очки не оснащены камерами и динамиками, что на самом деле может являться плюсом для некоторых сценариев их использования. В то же время новинка предлагает существенные улучшения в области изображения и оптики. Кроме того, у гаджета увеличилось время работы от аккумулятора. Производитель обещает до двух дней автономной работы устройства. Зарядка занимает порядка 1,5 часа. Батарея зарядного чехла-зарядки рассчитана на 7 подзарядок смарт-очков — не придётся часто бегать к розетке.

Компания называет новый оптический движок, используемый в очках Even G2, системой «Even HAO 2.0». Микро-светодиодные проекторы встроены в линзы с градиентными волноводами для фокусировки текста и информации в поле зрения пользователя. Новая модель очков отображает информацию многослойным, или «3D», методом, как это называют в Even Realities. В составе устройства используется Micro LED-дисплей с яркостью 1200 кд/м², разрешением 640 × 350 пикселей и частотой обновления 60 Гц.

Производитель описывает проекционный экран очков как «плавающий пространственный дисплей», который проецирует изображения в приоритетных слоях. Even Realities поясняет, что информация, полученная с помощью ИИ, а также уведомления будут отображаться в первом слое проекционного экрана, в то время как более важная информация, например навигация, будет располагаться сзади. К слову, о навигации: по словам Even Realities, она улучшена по сравнению с предыдущей версией смарт-очков.

Функция двуслойного экрана ещё не реализована в других аналогичных устройствах. Благодаря ей пользователи будут видеть информацию в разных плоскостях, которые кажутся удалёнными друг от друга. В G1 была возможность регулировать виртуальное расстояние, и это выводит указанную функцию на совершенно новый уровень.

Компания не обещает для Even G2 поддержку XR/AR. Программное обеспечение новых очков значительно улучшено благодаря более быстрой модели искусственного интеллекта, переработанным приложениям и виджетам.

Управлять смарт-очками Even Realities G2 предлагается с помощью сенсорных кнопок на дужках, либо с помощью опционального поддерживающего жесты смарт-кольца R1. Кольцо изготовлено из керамики и нержавеющей стали с небольшой плоской точкой контакта в верхней части. Кольцо также можно использовать для получения базовой информации о здоровье. Она будет доступна в фирменном приложении-компаньоне.

Even Realities также анонсировала новую пользовательскую надстройку Even Hub для своего программного обеспечения. Она позволит разработчикам добавлять сторонние приложения и виджеты через фирменное ПО, а не использовать отдельные программы, которые полностью меняют пользовательский интерфейс очков. Сообщается, что Even Hub будет запущен к концу этого года.

Умные очки Even G2 уже поступили в продажу. Для них предлагаются два типа оправ. Доступны в сером и зелёном исполнении. В перспективе появится коричный вариант. Стоимость смарт-очков составляет $599. В период запуска на смарт-кольцо R1 и другие аксессуары будет действовать скидка 50 %. Обычная цена смарт-кольца составит $249. В качестве благодарности владельцам Even G1 компания при покупке Even G2 предложит смарт-кольцо R1 совершенно бесплатно.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Теги: смарт-очки, умные очки, смарт-кольцо, even realities
