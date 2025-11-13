Смартфоны Poco F7 Pro, Poco F7 и Redmi Note 14 сочетают высокую производительность со стильным дизайном

Xiaomi предложила вниманию пользователей, решивших обновить смартфон, ряд своих новых моделей, включая Poco F7 Pro, Poco F7 и Redmi Note 14.

Смартфон Poco F7 Pro базируется на 4-нм процессоре Snapdragon 8 Gen 3 с ИИ-движком Qualcomm AI Engine и частотой до 3,3 ГГц в сочетании с 12 Гбайт оперативной памяти LPDDR5X и флеш-накопителем UFS 4.1 ёмкостью до 512 Гбайт.

Смартфон оснащён 6,67-дюймовым AMOLED DotDisplay-экраном с разрешением WQHD+ (3200 × 1440 пикселей) и частотой обновления 120 Гц. Максимальная яркость в режиме HBM составляет 1800 кд/м² с пиковым значением 3200 кд/м². Дисплей поддерживает технологии Dolby Vision и HDR10+, 12-битную глубину цвета (68 млрд оттенков цвета), а также цветовую гамму DCI-P3.

Также есть ШИМ-регулировка яркости с высокой частотой 3840 Гц. Сертификаты TÜV Rheinland Low Blue Light, TÜV Rheinland Flicker Free и TÜV Rheinland Circadian Friendly свидетельствуют о низком уровне синего света, отсутствии мерцания и бликов, что обеспечивает возможность пользоваться смартфоном в течение длительного времени без значительной нагрузки для глаз. В дисплей встроен ультразвуковой датчик отпечатков пальцев. Защиту от царапин обеспечивает прочное стекло Corning Gorilla Glass 7i.

Для фото и видеосъёмки в смартфоне предусмотрена основная 50-мегапиксельная камера с сенсором Light Fusion 800 размером 1/1,55 дюйма с диафрагмой f/1,6 и оптической стабилизацией, дополненная сверхширокоугольным 8-мегапиксельным модулем (f/2,2). Камера поддерживает запись видео 8K/24 fps и 4K/24,30,60 fps. Разрешение фронтальной камеры равно 20 мегапикселей.

Качественный звук обеспечивают стереодинамики с поддержкой технологии Dolby Atmos и сертификацией Hi-Res и Hi-Res Audio Wireless.

В качестве источника питания используется батарея ёмкостью 6000 мА·ч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 90 Вт. Чипсет Poco Surge G1 оптимизирует энергопотребление и продлевает срок службы батарей. По данным производителя, после 1600 циклов перезарядки батарея сохраняет 80 % от своей изначальной ёмкости. Смартфон имеет защиту от пыли и воды по стандарту IP68 и работает под управлением Xiaomi HyperOS 2.

В свою очередь, смартфон Poco F7 построен на 4-нм чипе Snapdragon 8s Gen 4 с нейронным процессором Qualcomm Hexagon NPU для ускорения обработки ИИ-нагрузок. Смартфон поставляется с 12 Гбайт оперативной памяти LPDDR5X и до 512 Гбайт встроенной памяти UFS 4.1. Для отвода тепла от компонентов используется эффективная система охлаждения 3D Dual-Channel IceLoop с испарительной камерой площадью 6000 мм², самой крупной среди устройств серии Poco F.

Poco F7 оснащён 6,83-дюймовым 1.5K-дисплеем Ultra-bright Display с разрешением 2772 × 1280 пикселей и частотой обновления до 120 Гц. Дисплей поддерживает яркость 700 кд/м². В режиме HBM яркость составляет 1700 кд/м² с пиковым значением 3200 кд/м². Также заявлена поддержка ШИМ-регулировки яркости с частотой 3840 Гц и цветовой гаммы DCI-P3. Дисплей поддерживает технологии Dolby Vision и HDR 10+, а также Sunlight Display 4.0 от Poco, которая повышает контрастность в реальном времени для ярких и точных визуальных эффектов. Кроме того, технология Wet Touch Display 2.0 обеспечивает управление функциями с помощью касаний влажными пальцами или в масле и мыльной пене.

Сертификаты TÜV Rheinland Low Blue Light, TÜV Rheinland Flicker Free и TÜV Rheinland Circadian Friendly свидетельствуют о низком уровне синего света, отсутствии мерцания и бликов, что обеспечивает комфортную для глаз работу даже во время длительных сеансов. Дисплей защищен от царапин с помощью покрытия Corning Gorilla Glass 7i. Встроенный в дисплей сенсор отпечатков пальцев обеспечит разблокировку устройства.

На задней панели смартфона размещена основная камера с 50-мегапиксельным сенсором Sony IMX882 (оптический формат — 1/1,95 дюйма) с диафрагмой f/1.5 и оптической стабилизацией изображения, дополненная сверхширокоугольным 8-мегапиксельным сенсором OmniVision OV08F. Камера поддерживает запись 4K-видео (30/60 fps). Разрешение фронтальной камеры составляет 20 мегапикселей.

Автономность устройства обеспечивает аккумулятор ёмкостью 6500 мА·ч с быстрой зарядкой HyperCharge мощностью 90 Вт, позволяющей восполнить заряда до 80 % всего за 30 минут. Также есть функция обратной зарядки мощностью 22,5 Вт. По защите от влаги и пыли Poco F7 соответствует стандарту IP68. Для управления устройством используется Xiaomi HyperOS 2.

В смартфоне Redmi Note 14 4G используется 6-нм восьмиядерный процессор MediaTek Helio G99 с графическим ускорителем Mali-G57 MC2, обеспечивающий в сочетании с до 8 Гбайт оперативной памяти LPDDR4X производительную работу при запуске ресурсоёмких приложений и игр. Ёмкость флеш-накопителя UFS2.2 составляет до 256 Гбайт. Объём хранилища можно увеличить ещё на 1 Тбайт с помощью карты памяти microSD.

Redmi Note 14 4G получил 6,67-дюймовый AMOLED-дисплей с разрешением Full HD+, частотой обновления до 120 Гц и пиковой яркостью 1800 кд/м2, защищённый от царапин стеклом Corning Gorilla Glass 5.

Дисплей поддерживает 8-битную глубину цвета и обеспечивает 100-процентный охват цветового пространства DCI-P3. Также есть режим чтения и поддержка ШИМ-регулировки яркости с частотой 960 Гц. Дисплей имеет сертификаты TÜV Rheinland Low Blue Light Certification (Hardware solution), TÜV Rheinland Circadian Friendly Certification, TÜV Rheinland Flicker Free Certification и SGS Low Blue Light Certification, что подтверждает возможность длительного использования устройства без повышенной нагрузки на глаза.

Смартфон оснащён тройной камерой с основным 108-мегапиксельным сенсором с диафрагмой f/1,7, дополненным 2-мегапиксельными датчиками глубины и макросъёмки. Разрешение фронтальной камеры составляет 20 мегапикселей.

Батарея ёмкостью 5500 мА·ч с поддержкой быстрой проводной зарядки на 33 Вт. Спецификации смартфона также включают стереодинамики с поддержкой Dolby Atmos, 3,5-мм аудиоразъём и подэкранный сенсор отпечатков пальцев. Устройство работает под управлением Xiaomi HyperOS на базе Android 14 с некоторыми базовыми функциями ИИ.