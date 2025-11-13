Сегодня 13 ноября 2025
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Новости Software Приложения для Android Google передумала блокировать установку ...
реклама
Новости Software
Самое интересное в обзорах

Google передумала блокировать установку приложений в Android из сторонних источников, но только для опытных пользователей

В августе Google переполошила сообщества энтузиастов и независимых разработчиков, заявив, что в новом году запретит установку приложений из сторонних источников, если их разработчики не прошли верификацию. Теперь компания решила пойти на уступки, чтобы успокоить общественность.

Источник изображений: android-developers.googleblog.com

Источник изображений: android-developers.googleblog.com

Августовская инициатива Google вызывала резко отрицательную реакцию со стороны опытных пользователей, которые посчитали, что эти ограничения фактически поставят крест на установке сторонних приложений. Это побудило её изменить свои планы и заявить, что она ведёт разработку «продвинутой процедуры», которая позволит «опытным пользователям принять риски установки неверифицированного ПО».

Процедура адресована разработчикам и опытным пользователям, у которых «повышенная толерантность к рискам, и которые хотят иметь возможность загружать непроверенные приложения». Решение разрабатывается «специально для противодействия принуждению», чтобы «пользователей не обманывали, и они не могли под давлением мошенников обходить эти проверки». В процессе будут показываться «чёткие предупреждения», чтобы пользователи «в полной мере понимали риски», связанные с установкой приложений от неверифицированных разработчиков, но в конечном счёте решение останется за пользователем. В настоящее время компания собирает первые отзывы о механизмах работы этой функции; в ближайшие месяцы она расскажет об этом подробнее.

Google также объявила, что приглашает разработчиков, которые распространяют приложения под Android исключительно вне Google Play, подключиться к программе раннего доступа для верификации. Они могут зарегистрироваться в консоли разработчика Android и подтвердить свои личности до вступления новых требований в силу в следующем году. Разработчики этой категории получают соответствующие уведомления с 3 ноября; те, кто распространяет приложения через Google Play, начнут получать приглашения на регистрацию с 25 ноября. Цель инициативы, повторили в компании — защитить пользователей от мошенников, которые часто прибегают к методам социальной инженерии, чтобы обманом заставлять людей устанавливать вредоносные приложения из сторонних источников.

Требование к разработчикам подтверждать свою личность призвано затруднить злоумышленникам создание новых вредоносных приложений — насколько эффективным это окажется на практике, пока неясно, но пока идея представляется логичной. С другой стороны, это усложнит задачу энтузиастам и студентам-программистам. Для них Google предусмотрела возможность создавать учётные записи особого типа, у которых менее скромные требования к верификации и отсутствует необходимость оплачивать регистрационный сбор в размере $25. Но с такими учётными записями можно будет распространять приложения на ограниченное число устройств, и для их публикации в магазине эти аккаунты не подойдут. Google продолжает прорабатывать правила для этих учётных записей, и до вступления новых норм в силу всё может измениться.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
Google Pixel научились распознавать мошенников в чатах и делать ИИ-сводки уведомлений
Google объявила охоту на приложения, «пожирающие» батареи смартфонов
Google выяснила, что Android эффективнее iOS блокирует спам и мошеннические SMS
Google подала в суд на китайскую киберпреступную группировку — она обманула более миллиона человек в 120 странах
Ведущие разработчики ИИ продолжают публиковать секретные данные на GitHub
У «Google Карт» появился режим энергосбережения, но большинство смартфонов его не получит
Теги: google, android, приложение
google, android, приложение
← В прошлое В будущее →

© 1997—2025 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

Система Orphus

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
«Земля уходит из-под ног» — производителей аккумуляторов накрыл кризис перепроизводства
Microsoft начала «приплачивать» пользователям за отказ от Google Chrome в пользу Edge
Всё для победы: Пекин вмешался в производство чипов SMIC, чтобы Huawei не отстала в ИИ-гонке
Российские компании начнут штрафовать за непереход на отечественное ПО
Китайцы первыми в мире добыли редкоземельные металлы из растений
В Steam стартовали предзаказы Escape from Tarkov — до релиза игра доступна со скидкой 25 % 4 мин.
Google передумала блокировать установку приложений в Android из сторонних источников, но только для опытных пользователей 10 мин.
Нестареющая классика: суперкомпьютеры продолжат исправлять ошибки квантовых вычислений на QPU IBM 23 мин.
Ирландия запустила расследование деятельности X из-за проблем с модерацией контента 35 мин.
В «Google Сообщениях» появятся упоминания в групповых RCS-чатах 38 мин.
«Перешли черту»: GSC Game World обвинила в плагиате разработчиков кооперативного шутера Misery, вдохновлённого S.T.A.L.K.E.R. 47 мин.
OpenAI не сможет устранить нарушения авторских прав в Sora — ИИ-генератор обучался на украденном контенте 54 мин.
Российский рынок ИИ показал мощный рост, но до США и Китая ему очень далеко 55 мин.
Самая узнаваемая песня в Fallout 4 пропала из игры с выходом юбилейного издания 2 ч.
Sony анонсировала первую за четыре года новую Ratchet & Clank, но есть нюанс — это мобильный мультиплеерный шутер 4 ч.
Asus предупредила, что поднимет цены на ПК, если дефицит DRAM и NAND сохранится 1 мин.
Baidu представила фирменные чипы M100 и M300 для обучения и запуска ИИ-моделей 4 мин.
Valve уже знает, какой будет Steam Deck 2 — и специально тянет с её выпуском 6 мин.
IBM представила первый отказоустойчивый квантовый процессор «Гагара» (Loon) — он призван изменить мир 8 мин.
Смартфоны Poco F7 Pro, Poco F7 и Redmi Note 14 сочетают высокую производительность со стильным дизайном 17 мин.
До квантового преимущества рукой подать: IBM представила «Козодоя» — квантовый процессор нового поколения 24 мин.
Половину всех патентов в мире в прошлом году подала одна страна 36 мин.
Anthropic инвестирует $50 млрд в американскую ИИ-инфраструктуру 2 ч.
Праздник для сборщиков ПК: AeroCool объявляет о масштабной распродаже компонентов и аксессуаров 3 ч.
«Группа Астра» представила семейство ПАК XPlatform для построения ИТ-инфраструктуры «под ключ» 4 ч.