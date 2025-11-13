Google передумала блокировать установку приложений в Android из сторонних источников, но только для опытных пользователей

В августе Google переполошила сообщества энтузиастов и независимых разработчиков, заявив, что в новом году запретит установку приложений из сторонних источников, если их разработчики не прошли верификацию. Теперь компания решила пойти на уступки, чтобы успокоить общественность.

Августовская инициатива Google вызывала резко отрицательную реакцию со стороны опытных пользователей, которые посчитали, что эти ограничения фактически поставят крест на установке сторонних приложений. Это побудило её изменить свои планы и заявить, что она ведёт разработку «продвинутой процедуры», которая позволит «опытным пользователям принять риски установки неверифицированного ПО».

Процедура адресована разработчикам и опытным пользователям, у которых «повышенная толерантность к рискам, и которые хотят иметь возможность загружать непроверенные приложения». Решение разрабатывается «специально для противодействия принуждению», чтобы «пользователей не обманывали, и они не могли под давлением мошенников обходить эти проверки». В процессе будут показываться «чёткие предупреждения», чтобы пользователи «в полной мере понимали риски», связанные с установкой приложений от неверифицированных разработчиков, но в конечном счёте решение останется за пользователем. В настоящее время компания собирает первые отзывы о механизмах работы этой функции; в ближайшие месяцы она расскажет об этом подробнее.

Google также объявила, что приглашает разработчиков, которые распространяют приложения под Android исключительно вне Google Play, подключиться к программе раннего доступа для верификации. Они могут зарегистрироваться в консоли разработчика Android и подтвердить свои личности до вступления новых требований в силу в следующем году. Разработчики этой категории получают соответствующие уведомления с 3 ноября; те, кто распространяет приложения через Google Play, начнут получать приглашения на регистрацию с 25 ноября. Цель инициативы, повторили в компании — защитить пользователей от мошенников, которые часто прибегают к методам социальной инженерии, чтобы обманом заставлять людей устанавливать вредоносные приложения из сторонних источников.

Требование к разработчикам подтверждать свою личность призвано затруднить злоумышленникам создание новых вредоносных приложений — насколько эффективным это окажется на практике, пока неясно, но пока идея представляется логичной. С другой стороны, это усложнит задачу энтузиастам и студентам-программистам. Для них Google предусмотрела возможность создавать учётные записи особого типа, у которых менее скромные требования к верификации и отсутствует необходимость оплачивать регистрационный сбор в размере $25. Но с такими учётными записями можно будет распространять приложения на ограниченное число устройств, и для их публикации в магазине эти аккаунты не подойдут. Google продолжает прорабатывать правила для этих учётных записей, и до вступления новых норм в силу всё может измениться.