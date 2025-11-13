Вышла глобальная версия смартфона OnePlus 15 – цена от $900

Две недели назад бренд OnePlus начал принимать предзаказы на свой новый флагманский смартфон, в рамках которых устройство можно было приобрести со скидкой. Теперь же этот период подошёл к концу, поскольку OnePlus 15 поступил в продажу на рынки разных стран.

По сравнению со стартовыми ценами OnePlus 13, стоимость новинки в США осталась неизменной. В Европе модель с 12 Гбайт оперативной памяти и накопителем на 256 Гбайт подешевела на €50, а версия с 16 Гбайт ОЗУ и 512 Гбайт ПЗУ наоборот стала дороже на €50. Таким образом, в США стать обладателем OnePlus 15 можно заплатив $900 и $1000, в зависимости от выбранной конфигурации, а в Европе для покупки новинки придётся заплатить €950 или €1100.

OnePlus 15 может похвастаться дисплеем LTPO OLED с поддержкой разрешения 1,5K и частотой обновления 165 Гц. Используется панель с пиковой яркостью 1800 кд/м² и поддержкой технологии снижения нагрузки на глаза пользователя. За производительность в OnePlus 15 отвечает мощный микропроцессор Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 в сочетании с сопроцессором, обеспечивающим частоту дискретизации 3200 Гц у сенсорного экрана.

Для охлаждения внутренних компонентов задействована система Cryo-Velocity Cooling System с испарительной камерой площадью 5731 мм², изоляционным слоем для снижения теплоотдачи и задней крышкой цвета белого графика для равномерного распределения тепла. Источником питания служит аккумулятор на 7300 мА·ч с поддержкой быстрой проводной зарядки мощностью до 120 Вт и беспроводной зарядки до 50 Вт.