Сегодня 19 ноября 2025
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Технологии и рынок IT. Новости мониторы, проекторы, ТВ-тюнеры, телевизо... Телевизоры TCL серий X, C и P: обзор акт...
реклама
Новости Hardware
Самое интересное в обзорах

Телевизоры TCL серий X, C и P: обзор актуальной линейки

Телевизор давно стал чем-то обыденным, и многие даже не представляют, насколько технологии в этом направлении шагнули вперёд за последние годы. На самом деле рынок телевизоров сегодня — это поле напряжённой технологической гонки. И одним из лидеров является компания TCL. Здесь подробнее поговорим об актуальном ассортименте TCL, его особенностях и преимуществах.

Но сначала немного о самой компании. TCL — международный бренд с широким выбором моделей — от базовых до премиальных. По данным аналитиков Omdia за 2024 год, компания занимает лидирующие позиции в сегментах Mini LED телевизоров, крупных моделей с диагональю 85 дюймов и больше, а также телевизоров на платформе Google TV.

Однако цифры — это ещё не всё. TCL в своих продуктах делает ставку на развитие собственных технологий отображения, глубокую интеграцию умных функций, высокий стандарт качества и узнаваемый минималистичный дизайн. Даже базовые модели бренда получают современные опции, а во флагманских решениях используются премиальные комплектующие, нередко уникальные для своего класса. Благодаря внушительному выбору моделей под любые задачи каждый найдёт то, что нужно именно ему.

Флагманская серия TCL X11K — демонстрация того, как далеко шагнули современные телевизоры. Модели X11K, доступны в версиях с диагональю 85 и 98 дюймов, не случайно ассоциируется с флагманскими параметрами: панель QD-Mini LED оснащена колоссальным числом зон локального затемнения — их здесь более четырнадцати тысяч (для 98 дюймов), что является одним из самых высоких показателей среди потребительских моделей. Такое техническое решение обеспечивает беспрецедентную контрастность и глубину чёрного: даже на самых сложных переходах между яркими и тёмными участками экран сохраняет идеальную детализацию без ореолов и засветов. Максимальная яркость в 6500 кд/м² раскрывает возможности современного HDR буквально на новых высотах, позволяя смотреть фильмы или спортивные трансляции в любое время суток и при любом освещении.

Здесь нет компромиссов и в звуке — за акустическую составляющую отвечает премиальная система Audio by Bang & Olufsen с поддержкой Dolby Atmos и DTS Virtual:X, создающая эффект присутствия, который обычно ожидаешь скорее от выделенного саундбара, чем от штатных динамиков телевизора.

В основу телевизора положен фирменный процессор AiPQ Pro: он в реальном времени анализирует изображение, улучшает детализацию в тенях, автоматически оптимизирует баланс белого и управляет цветопередачей на уровне профессиональных дисплеев. Благодаря высокой нативной частоте обновления 144 Гц телевизор идеально подходит и для динамичных спортивных трансляций, и для гейминга: поддержка VRR, FreeSync Premium Pro и ALLM позволяет выжать максимум из консолей последнего поколения, минимизируя разрывы, артефакты и задержки ввода. И всё это — с отличной детализацией благодаря разрешению 4K Ultra HD (3840 × 2160 пикселей).

Линейка TCL C предлагает баланс между премиум-классом и универсальностью. Здесь также используются панели QD-Mini LED, но в зависимости от модели количество зон затемнения может варьироваться: старшая серия C8K располагает почти тремя тысячами зон, обеспечивая впечатляющий запас по контрасту, тогда как у средних C7K — чуть более двух тысяч зон подсветки, а у младших C6K — до 512 зон локального затемнения. При этом также обеспечивается глубокий чёрный цвет и потрясающее качество изображения. Пиковая яркость у C8K достигает 5000 кд/м², а у C7K — 3000 кд/м², что гарантирует поддержку настоящего HDR-контента.

Серия TCL C8K представлена в версиях с диагональю экрана от 65 до 85 дюймов, телевизоры C7K — от 55 до 85 дюймов, а вот C6K способен предложить самый широкий выбор — от 55 до 98 дюймов. Все версии выполнены в элегантном дизайне с тонкими рамками. Также все эти телевизоры обладают разрешением 4K и нативной частотой обновления 144 Гц, что в сочетании с VRR делает их отличным вариантом не только для просмотра фильмов, но и для игр.

Для меломанов и киноманов в телевизорах C7K и C8K внедрена фирменная аудиосистема Audio by Bang & Olufsen, а в C6K — Hi-Fi ONKYO 2.1: объёмный, чистый звук во всех случаях доступен, что называется, «из коробки». Как и флагман X-серии, все С-модели работают на Google TV и используют быстрый процессор AiPQ Pro — детализация, цвет и плавность картинки остаются на высоте даже в случае не слишком качественного потока.

Те, кто ищет сбалансированное по цене и качеству решение, могут обратить внимание на линейку TCL P. Старшая серия P8K, доступная в версиях от 55 до 85 дюймов, предлагает панель QLED с разрешением 4K и частотой обновления 144 Гц, а также фирменный процессор AiPQ Pro с фирменной обработкой цвета и контраста. Здесь также можно отметить аудиосистему ONKYO 2.1 и изящный дизайн.

В свою очередь, модель P7K предлагает матрицу QLED диагональю от 43 до 75 дюймов с разрешением 4K и стандартной частотой обновления 60 Гц, а также процессор AiPQ. Здесь применена акустика с поддержкой DTS Virtual:X и Dolby Atmos. Модель P6K предлагает классический LED-дисплей без квантовых точек диагональю от 55 до 75 дюймов, но также с весьма достойными характеристиками и качественной 4K-картинкой.

Во всех актуальных моделях TCL используется программная платформа Google TV: это означает быстрый доступ к любимым стриминговым сервисам, управление голосом, удобную работу с медиатекой и расширенные возможности по кастомизации интерфейса. Производитель уделяет внимание не только «картинке» и звуку, но и комфорту: во всех ТВ предусмотрены системы защиты зрения (минимизация синего света), быстрая синхронизация со смартфонами и продуманное управление контентом через домашнюю сеть.

Именно инженерные решения, которые составляют основу всех упомянутых моделей, отличают TCL от множества других игроков на рынке: где у конкурентов продвинутые функции встречаются лишь у флагманских моделей, у TCL они становятся частью стандартного оснащения — будь то экран QD-Mini LED в среднем сегменте, поддержка 144 Гц даже у доступных моделей, премиум-аудио или умные алгоритмы улучшения изображения.

Наконец, в период «Чёрной пятницы» телевизоры TCL становятся ещё привлекательнее: производитель предлагает большие скидки на весь актуальный модельный ряд — и речь идёт не только о доступных, но и о флагманских решениях. Ознакомиться со всеми вариантами и промоусловиями можно здесь.

Реклама | ООО «ТИЭСЭЛ РУС» ИНН 9704048397 erid: F7NfYUJCUneTTUC77gWu

Источник:

Теги: tcl, телевизор, mini-led, qled
tcl, телевизор, mini-led, qled
← В прошлое В будущее →

© 1997—2025 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

Система Orphus

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
Создатель инди-хита Megabonk отказался от номинации на The Game Awards 2025 по веской причине
Межзвёздный объект 3I/ATLAS приближается к Земле — завтра NASA расскажет о нём всю правду
Абонентам МТС перестали быстро приходить SMS для входа на «Госуслуги»
Electronic Arts и Codemasters анонсировали переосмысление симуляторов «Формулы-1» — F1 26 не будет
Пол Маккартни выпустил песню без слов и музыки — протест против ИИ поддержали более тысячи британских исполнителей
«Мы подвели весь интернет»: технический директор Cloudflare извинился за сбой, уронивший половину интернета 9 мин.
Релиз почтового сервера RuPost 4.0: поддержка геокластеризации и повышенная безопасность 37 мин.
Capcom похвасталась продажами Dragon’s Dogma 2 — игроки требуют обещанных улучшений и DLC 2 ч.
xAI намерена привлечь $15 млрд инвестиций и увеличить оценку до $230 млрд — более чем вдвое дешевле OpenAI 2 ч.
В Chrome нашли опасную уязвимость, которую уже используют хакеры — вышел экстренный патч 12 ч.
AMD представит технологию FSR Redstone с реконструкцией лучей и не только 10 декабря 15 ч.
Спасение галактики, истребление пауков и многое другое: Microsoft раскрыла, какие игры пополнят Game Pass в конце ноября и начале декабря 16 ч.
Спустя 7 лет после запуска и через 18 лет после Steam в Epic Games Store появилась возможность дарить игры друзьям 17 ч.
Генпрокуратура признала нежелательной деятельность разработчиков S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl на территории России 18 ч.
Alibaba выпустила ИИ-бота Qwen — будущего конкурента ChatGPT 18 ч.
Телевизоры TCL серий X, C и P: обзор актуальной линейки 1 мин.
«Samsung не нужен»: лондонские грабители брезгуют Android-смартфонами, предпочитая iPhone 11 мин.
Блок питания SAMA P1200 — «платиновый» КПД и два разъема 12V-2x6 18 мин.
Финский инженер построил 11-метровую яхту с «бесконечным» запасом хода — в одиночку и за 200 дней 27 мин.
Huawei строит антисанкционную экосистему — более 60 китайских компаний получили инвестиции 39 мин.
Китайцы создали первый в мире экзоскелет для дайверов, который помогает «шевелить ластами» 2 ч.
Видео: страхующий водитель роботакси Tesla задремал прямо за рулём 2 ч.
Акции бигтехов в США скатились — инвесторов пугает раздувающийся ИИ-пузырь 5 ч.
Microsoft и Nvidia вложат до $15 млрд в главного конкурента OpenAI — ИИ-стартап Anthropic 7 ч.
Meta увернулась от принудительного разделения — суд не признал Instagram и WhatsApp источником монополии 8 ч.