MSI представила плату PRO B840M-P EVO WIFI6E PZ начального уровня с разъёмами питания на обратной стороне

MSI представила PRO B840M-P EVO WIFI6E PZ — первую материнскую плату на базе чипсета AMD B840 с задней компоновкой разъёмов. Суффикс PZ означает Project Zero и обозначает платы, на которых большинство разъёмов перенесено на заднюю сторону печатной платы, что позволяет создавать чистые сборки без видимых кабелей.

Плата выполнена в формате Micro-ATX, поддерживает процессоры AMD Ryzen 7000, 8000 и 9000, память DDR5 в объёме до 256 Гбайт. Благодаря заднему расположению 24-контактный разъём питания ATX, 8-контактный разъём питания процессора, разъёмы для вентиляторов, порты SATA и множество разъёмов для передней панели спрятаны от глаз пользователя.

Несмотря на младший сегмент, который представляет плата, MSI также оснастила её различными механизмами для упрощённой установки и демонтажа NVMe-накопителей, видеокарты и антенны Wi-Fi. На фронтальной стороне платы расположены слот PCIe 4.0 x16, два слота PCIe 4.0 M.2 с радиаторами M.2 Shield Frozr и типичная компоновка сокета и модулей DIMM.

Под радиаторами PRO B840M-P EVO WIFI6E PZ скрывается 9-фазная (7+2+1) подсистема питания VRM. Плата построена на шестислойном текстолите. Для новинки заявляется функция MSI DDR5 Memory Boost, включающая поддержку профилей разгона EXPO и A-XMP, а также новый режим Latency Killer для AM5, направленный на снижение задержки памяти DDR5. Сетевые возможности платы обеспечивают контроллеры 2.5GbE и Wi-Fi 6E, а задняя панель ввода/вывода предлагает видеовыход HDMI,порты USB 3.1 10 Гбит/с (два Type-A и один Type-C), USB 3.0 5 Гбит/с (два Type-A) и USB 2.0 (четыре Type-A), а также аудиогнёзда и разъёмы для антенн Wi-Fi.

Стоимость новинки не сообщается.