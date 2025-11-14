Сегодня 14 ноября 2025
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Технологии и рынок IT. Новости материнские платы MSI представила плату PRO B840M-P EVO WI...
реклама
Новости Hardware
Самое интересное в обзорах

MSI представила плату PRO B840M-P EVO WIFI6E PZ начального уровня с разъёмами питания на обратной стороне

MSI представила PRO B840M-P EVO WIFI6E PZ — первую материнскую плату на базе чипсета AMD B840 с задней компоновкой разъёмов. Суффикс PZ означает Project Zero и обозначает платы, на которых большинство разъёмов перенесено на заднюю сторону печатной платы, что позволяет создавать чистые сборки без видимых кабелей.

Источник изображений: MSI

Источник изображений: MSI

Плата выполнена в формате Micro-ATX, поддерживает процессоры AMD Ryzen 7000, 8000 и 9000, память DDR5 в объёме до 256 Гбайт. Благодаря заднему расположению 24-контактный разъём питания ATX, 8-контактный разъём питания процессора, разъёмы для вентиляторов, порты SATA и множество разъёмов для передней панели спрятаны от глаз пользователя.

Несмотря на младший сегмент, который представляет плата, MSI также оснастила её различными механизмами для упрощённой установки и демонтажа NVMe-накопителей, видеокарты и антенны Wi-Fi. На фронтальной стороне платы расположены слот PCIe 4.0 x16, два слота PCIe 4.0 M.2 с радиаторами M.2 Shield Frozr и типичная компоновка сокета и модулей DIMM.

Под радиаторами PRO B840M-P EVO WIFI6E PZ скрывается 9-фазная (7+2+1) подсистема питания VRM. Плата построена на шестислойном текстолите. Для новинки заявляется функция MSI DDR5 Memory Boost, включающая поддержку профилей разгона EXPO и A-XMP, а также новый режим Latency Killer для AM5, направленный на снижение задержки памяти DDR5. Сетевые возможности платы обеспечивают контроллеры 2.5GbE и Wi-Fi 6E, а задняя панель ввода/вывода предлагает видеовыход HDMI,порты USB 3.1 10 Гбит/с (два Type-A и один Type-C), USB 3.0 5 Гбит/с (два Type-A) и USB 2.0 (четыре Type-A), а также аудиогнёзда и разъёмы для антенн Wi-Fi.

Стоимость новинки не сообщается.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
Игровая консоль MSI Claw получила поддержку полноэкранного режима Xbox в Windows 11 Insider
MSI выпустила очень компактные и элегантные GeForce RTX 5050 8G Inspire ITX с разгоном и без
MSI представила компактную плату MPG X870I Edge Ti Evo WiFi для Ryzen 9000 с поддержкой DDR5-10000
Gigabyte представила флагманскую плату X870E Aorus Xtreme X3D AI Top с комплектным штопором
Maxsun выпустила компактную плату с изнаночным разъёмом для видеокарт — MS-Terminator B850 BKB WiFi за $135
AMD перевыпустила 40-долларовый процессор Athlon 3000G с новыми кулером и упаковкой
Теги: msi, материнская плата, amd b840, project zero, micro-atx
msi, материнская плата, amd b840, project zero, micro-atx
← В прошлое В будущее →

© 1997—2025 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

Система Orphus

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
SpaceX начала предлагать спутниковый интернет дешевле наземного — но не для всех
Sony разрешила оплачивать покупки в PS Store картами из стран без поддержки PSN — возможно, ненадолго
OpenAI не сможет устранить нарушения авторских прав в Sora — ИИ-генератор обучался на украденном контенте
У Opera в разы взлетела популярность на iPhone в Европе после введения DMA
Половину всех патентов в мире в прошлом году подала одна страна
Амбициозный симулятор жизни Paralives не выйдет 8 декабря в раннем доступе Steam — объявлена новая дата релиза 2 ч.
Сюжет со смыслом, опыт Call of Duty и апгрейд торговцев: глава Battlestate Games рассказал, чего ждать от Escape from Tarkov в версии 1.0 3 ч.
Биткоин упал ниже $95 000 на фоне снижения акций криптобирж и технологических компаний 3 ч.
Google предложила Еврокомиссии поменять подход к рекламе вместо продажи активов 3 ч.
Глава Microsoft раскритиковал идею единой доминирующей ИИ-модели на замену человека 3 ч.
Россияне продолжают смотреть замедленный YouTube — он остался в пятёрке самых популярных соцсетей в России 3 ч.
WhatsApp интегрируется со сторонними мессенджерами в Европе — все чаты в одном месте 4 ч.
Google наконец разрешила откатывать системные обновления Android прямо на устройстве 4 ч.
По Telegram прокатилась рекордная волна блокировок каналов и групп 5 ч.
Anthropic обвинила китайских хакеров в использовании Claude Code для шпионажа 6 ч.
Asus представила GeForce RTX 5060 и RTX 5060 Ti Dual Evo с короткими печатными платами и сдвинутым разъёмом питания 21 мин.
MSI представила плату PRO B840M-P EVO WIFI6E PZ начального уровня с разъёмами питания на обратной стороне 41 мин.
Adata и MSI рассказали о первой потребительской четырёхранговой памяти — 128 Гбайт в одной планке CUDIMM DDR5-5600 2 ч.
Samsung повысила цены на память на 60 % с сентября — строительство ЦОД для ИИ душит поставки для обычных потребителей 3 ч.
Пузырь не страшен: JPMorgan прогнозирует, что затраты на ЦОД и ИИ-инфраструктуру составят $5 трлн, а спрос будет «астрономический» 5 ч.
Рынок отреагировал на Asus Xbox Ally X «крайне положительно» — дошло до дефицита консолей 5 ч.
Астрономы впервые подловили звезду в момент обращения в сверхновую — в этот миг она «родила оливку» 5 ч.
Китайская SMIC отчиталась о росте прибыли на 29 % по итогам третьего квартала 6 ч.
Тройка тайконавтов вернулась на Землю на чужом корабле — у станции остался аппарат с повреждённым иллюминатором 6 ч.
Акции Kioxia рухнули на 23 % — инвесторов разочаровалм итоги квартала 9 ч.