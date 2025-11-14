Сегодня 14 ноября 2025
Распахните небо! У вас накурено: выбросы CO₂ от сжигания ископаемого топилва установили новый рекорд

В прогнозе Global Carbon Project на 2025 год говорится о достижении нового рекорда по выбросам углекислого газа от сжигания ископаемого топлива: нефти, газа и угля. За год выбросы увеличатся на 1,1 % и составят 38,1 млрд тонн. Курс на глобальную декарбонизацию провален. Парижские договорённости 2015 года пойдут прахом уже к 2030 году.

Источник изображения: ИИ-генерация Grok 4/3DNews

Источник изображения: ИИ-генерация Grok 4/3DNews

Согласно Парижскому соглашению (Paris Agreement), минимальным безопасным уровнем потепления должен считаться порог увеличения средней температуры на планете на 1,5 °C от доиндустриального уровня. В целом рекомендовано удержать потепление до 2 °C, после чего всё станет совсем плохо. По прогнозам 2015 года, повышение температуры в пределах 1,5 °C можно было удерживать до 2040 года. Новый отчёт Global Carbon Project 2025 говорит, что лимит близок к исчерпанию. Если тенденция к увеличению выбросов продолжится в том же темпе, то порог в 1,5 °C будет преодолён к 2030 году — намного раньше ожидаемого.

«Оставшийся углеродный бюджет для сдерживания роста температуры на уровне 1,5 °C, то есть 170 млрд тонн углекислого газа, будет исчерпан до 2030 года при нынешних темпах выбросов. По нашим оценкам, изменение климата в настоящее время приводит к сокращению совокупного поглощения углерода сушей и океаном — это явный сигнал от планеты Земля о том, что нам необходимо резко сократить выбросы», — бьют тревогу учёные.

Отдельно отмечено влияние изменения климата на поглотители углерода в атмосфере и океане. Чем хуже они работают, тем сильнее парниковый эффект. Согласно отчёту, 8 % роста концентрации CO2 в атмосфере с 1960 года связано с изменением климата, ослабляющим поглотители углерода. Иначе говоря, из-за потепления планктон в океане и леса на суше «утилизируют» углекислый газ с меньшей интенсивностью или в меньших объёмах. Но это комплексный фактор, зависящий от многих условий, а не просто ухудшение фотосинтеза, например.

Но есть и хорошие новости. Так, с окончанием погодного явления Эль-Ниньо в 2023–2024 годах (застой тёплых вод у Южной Америки), которое вызвало жару и засуху во многих регионах, «поглотитель» углерода (естественные экосистемы, поглощающие CO2) в этом году восстановился до уровня, который был до Эль-Ниньо. Кроме того, ожидается снижение до 4,1 млрд тонн выбросов в результате изменений в землепользовании (например, сокращена площадь вырубки лесов). Тем самым общие выбросы от землепользования в 2025 году будут чуть ниже, чем в 2024. Показатели были бы ещё лучше, если бы не масштабные лесные пожары.

За 2025 год 35 странам удалось сократить выбросы, одновременно развивая экономику, что в два раза больше, чем десять лет назад. В ряде других стран удалось снизить зависимость от ископаемого топлива. Впрочем, в целом ситуация с выбросами близка к критической и предпринятых мер, очевидно, недостаточно, чтобы её исправить.

По темпам роста выбросов CO2 в 2025 году лидируют США: прирост на 1,9 %, что отчасти объясняют похолоданием климата в регионе. В ЕС рост выбросов составил всего 0,4 %, что можно объяснить сокращением тяжёлой промышленности. На столько же выросли выбросы в Китае (0,4 %), но там идёт бурное промышленное производство на фоне беспрецедентного роста использования возобновляемой энергетики.

В Индии выбросы, по прогнозам, увеличатся на 1,4 % — это также ниже, чем в предыдущие периоды. Раннее начало сезона дождей снизило потребность в охлаждении в самые жаркие месяцы. В сочетании с активным ростом использования возобновляемых источников энергии это привело к очень низкому росту потребления угля. Прогнозируемые выбросы в Японии, впервые представленные в этом году, сократятся на 2,2 % в соответствии с последними тенденциями. По прогнозам, выбросы в остальном мире увеличатся на 1,1 %.

Прогнозируемый рост выбросов CO2 от ископаемого топлива в 2025 году связан со всеми видами топлива: уголь +0,8 %, нефть +1 %, природный газ +1,3 %. По прогнозам, выбросы в сфере международной авиации увеличатся на 6,8 % (превысив уровень, существовавший до пандемии COVID-19), а выбросы международных морских перевозок останутся на прежнем уровне.

Концентрация CO2 в атмосфере к 2025 году достигнет 425,7 промилле, что на 52 % выше доиндустриального уровня.

Источник:

Теги: углеродный след, потепление, климат
