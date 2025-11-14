Сегодня 14 ноября 2025
Амбициозный симулятор жизни Paralives не выйдет 8 декабря в раннем доступе Steam — объявлена новая дата релиза

Разработчики из канадской Paralives Studio под руководством гейм-дизайнера Алекса Массе (Alex Masse) объявили о вынужденном переносе даты выхода в раннем доступе своего симулятора жизни Paralives.

Напомним, Paralives находится в разработке уже более шести лет. Поначалу Массе трудился над игрой в одиночку, но со временем собрал команду. Запуск раннего доступа ожидался 8 декабря 2025 года.

Как стало известно, недавние внутренние тестирования убедили Paralives Studio, что игра не готова к декабрьскому релизу, поэтому коллектив решился на перенос. Новая дата старта раннего доступа Paralives — 25 мая 2026 года.

«Мы гордимся тем, что построили, но сейчас нам нужно ещё немного времени, чтобы отполировать симуляционную часть игры. Это гарантирует, что Paralives предложит отличный ознакомительный опыт на запуске», — уверяет Массе.

Чем разработчики Paralives заняты в настоящий момент и какие амбиции имеют, можно наблюдать на странице публичной версии планов по развитию игры до и после старта раннего доступа.

Paralives создаётся для Steam (Windows, MacOS). Разработчики собираются поддерживать игру годами за счёт бесплатных дополнений — никаких платных DLC. Перевод на русский не заявлен (по крайней мере, пока).

Обещают симуляцию целого жизненного пути, яркий открытый мир, широкие возможности редактора персонажа, гибкую систему строительства, разнообразные карьерные пути и поддержку модов.

