Realme GT 8 Pro поступит в продажу в России 2 декабря — с ним выйдут смарт-часы Realme Watch 5

Realme объявила о старте продаж в России 2 декабря флагманского смартфона Realme GT 8 Pro. Новинка получила камеру с 200-Мп телеобъективом, созданную в партнёрстве с японским брендом Ricoh Imaging. GT 8 Pro также станет первым смартфоном в России, который оснащён флагманским процессором Snapdragon 8 Elite Gen 5. Также в этот день представят смарт-часы Realme Watch 5.

В результате сотрудничества Realme с Ricoh Imaging, нацеленного на то, чтобы перенести эстетику и дух классической уличной фотографии в формат мобильного устройства, смартфон получил ряд эксклюзивных решений: оптику, специальный интерфейс, классические цветовые тона Ricoh GR и функции кастомизации.

Объектив основной камеры Realme GT 8 Pro включает семь элементов сверхвысокой прозрачности с антибликовым покрытием, воплощая технологии Realme и оптические стандарты Ricoh GR.

Специальный режим Ricoh GR имитирует использование обычной камеры через фирменный интерфейс: кнопку, звук затвора и эксклюзивный водяной знак. Ricoh GR включает в себя режим Snap Focus с фиксированным фокусом для уличной съемки и классическими фокусными расстояниями камеры Ricoh GR — 28 мм и 40 мм. Также предлагается пять классических цветовых тонов — «Стандартный» (Standard), «Позитивная плёнка» (Positive Film), «Негативная плёнка» (Negative Film), «Однотонный» (Monotone) и «Высококонтрастный чёрно-белый» (High-Contrast B&W).

Используя «цветовые рецепты» (Tone Recipes) пользователи могут настраивать тона под свой стиль, сохранять персональные комбинации и делиться ими с владельцами Realme GT 8 Pro и Ricoh GR.

Производительную работу смартфона обеспечит 3-нм процессор Snapdragon 8 Elite Gen 5.

Вместе с Realme GT 8 Pro будут представлены смарт-часы Realme Watch 5. Носимое устройство оснащено 1,97-дюймовым ярким AMOLED-дисплеем, NFC-чипом, а также цифровым компасом и GPS-модулем для отслеживания тренировок. По защите от влаги и пыли смарт-часы соответствуют стандарту IP68. Устройство поддерживает до 16 дней работы в стандартном режиме и до 20 дней — в облегчённом.

Цена новинок, а также более подробные характеристики станут известны немного позже.

Источник:

