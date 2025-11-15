Сегодня 15 ноября 2025
На Луне впервые нашли ржавчину

Согласно устоявшимся представлениям, на безвоздушных планетах и Луне в частности не могут возникать окислительные реакции. Тем самым на Луне, например, не может быть оксидов железа, знакомых нам по банальной ржавчине. И это определяет геологическую эволюцию спутника или других планет. Но оказалось, что это не так, и даже в отсутствии свободного кислорода окисление металлов происходит даже на Луне.

Источник изображения: Institute of Geochemistry of the Chinese Academy of Sciences (IGCAS) / Shandong University

Открытие сделано в процессе целенаправленного изучения образцов с обратной стороны Луны, доставленных на Землю в ходе китайской миссии «Чанъэ-6» (Chang'e-6). Как известно, образцы были собраны в одном из районов бассейна Южный полюс–Эйткен (SPA). Это крупнейший ударный кратер в Солнечной системе. Можно только вообразить, какие условия там были в момент падения на Луну огромного астероида, который вспахал её до глубинных слоёв мантии. Там произошёл настолько обширный выброс материала пород Луны, что по ним можно как по открытой книге изучить историю геологической эволюции спутника за миллиарды лет.

Ранее дистанционное спектральное зондирование Луны давало намёки на обнаружение оксидов железа на её поверхности. Изучение образцов миссии «Чанъэ-6» не оставило сомнений — «ржавчина» на Луне есть. И если до этого традиционно геология Луны рассматривалась как восстановительная с преобладанием двухвалентного железа (Fe2+) и металлического железа (Fe0), то изучение образцов «Чанъэ-6» позволило обнаружить микронные зёрна кристаллического гематита (α-Fe2O3) и маггемита (γ-Fe2O3), сосуществующих с магнетитом (Fe3O4).

Эти минералы образовались в условиях ударного воздействия, когда испарение поверхностных материалов создало временную кислородную среду, окислив железо и осадив оксиды в паровой фазе. Тем самым представление о Луне как о космическом теле без окислительных реакций не соответствует действительности. Также выдвигаются на первые роли ударные процессы, которые, как выяснилось, оказывают более существенное влияние на формирование небесных тел. Например, на Луне существует ряд магнитных аномалий, которые трудно объяснить вне рамок окислительных процессов и теперь им есть научное объяснение. Это ценный опыт в планетологии, который продолжит своё развитие в новых миссиях.

Источник:

