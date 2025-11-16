Сегодня 16 ноября 2025
У абонентов «Ростелекома» в ряде регионов РФ пропал проводной интернет

Массовый сбой в работе проводного интернета произошёл в нескольких регионах России, включая Ивановскую, Ярославскую, Владимирскую и Костромскую области, а также Ямало-Ненецкий автономный округ и затронул абонентов «Ростелекома». Пользователи сообщают о невозможности подключиться к сети и использовать услуги цифрового телевидения, сообщает «Газета.ru» со ссылкой на «Коммерсантъ» .

Источник изображения: User_Pascal/Unsplash

Источник изображения: User_Pascal/Unsplash

По данным мониторинговых сервисов Downdetector и «Сбой.рф», первые жалобы начали поступать 15 ноября после 13:00 по московскому времени. В пресс-службе ПАО «Ростелеком» сообщили изданию «Коммерсантъ», что авария произошла по вине третьих лиц, а восстановительные работы уже ведутся. Представители компании заявили, что услуга будет полностью восстановлена до конца дня.

Источник:

Теги: интернет, ростелеком
