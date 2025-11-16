SilverStone показала корпус FLP03 в стиле бежевых ПК 1980-х для Micro-ATX-сборок

Компания SilverStone неожиданно показала на выставке EXPO 2025 в Японии новый корпус FLP03, выполненный в стилистике бежевых ПК 1980-х годов. Новинка, ориентированная на сборки на базе материнских плат формата Micro-ATX, стала продолжением линейки ретро-корпусов бренда и была продемонстрирована до официального анонса.

Как сообщает Tom's Hardware, компания SilverStone ранее сдерживала поставки корпуса FLP02, чтобы синхронизировать их с субботней презентацией на выставке в Токио. Появление же FLP03 на том же мероприятии стало неожиданностью даже для хорошо информированной аудитории.

FLP03 заметно компактнее FLP02, однако сохраняет ключевые дизайнерские элементы предшественника, включая лицевую панель с кнопками питания, блокировки (оснащённой замком с ключом), сброса и переключателя турбо-режима со светодиодной индикацией. Габариты нового корпуса составляют 220 мм × 456 мм × 477 мм (ширина, высота, глубина) — основное различие между моделями в высоте, что делает экономию места на столе или под ним незначительной.

В то же время уменьшенные размеры FLP03 повлекли за собой ограничения в совместимости: корпус не поддерживает материнские платы форматов SSI-CEB и ATX, которые допускались в FLP02. Кроме того, новинка получила меньшее количество отсеков для накопителей и слотов расширения, а также переработанную систему охлаждения и поддержки радиаторов. Тем не менее, FLP03 сохраняет высокий уровень совместимости с современными компонентами. В него можно установить видеокарты длиной до 412 мм, процессорные кулеры высотой до 171 мм, а также блоки питания стандартного формата ATX.

Причины появления именно этой итерационной модели в зарубежных материалах не раскрываются. По мнению наблюдателей, компания SilverStone может разъяснить мотивацию этого обновления позднее, на последующих мероприятиях, вероятно, на CES 2026. Ожидается, что серийный выпуск SilverStone FLP03 начнётся после выставки CES, по некоторым данным — в феврале или марте следующего года.