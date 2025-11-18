Сегодня 18 ноября 2025
Что такое Google Mobile Services и зачем...
Что такое Google Mobile Services и зачем они нужны на смартфонах HONOR

Что такое Google Mobile Services

Сначала стоит рассказать просто о том, что такое Google Mobile Services, и почему их отсутствие в смартфоне может восприниматься болезненно. Поговорим об этом кратко и просто, без технических деталей.

Android – система с открытым исходным кодом, но с закрытой экосистемой, если говорить вкратце: любой производитель может взять основу операционной системы и «надстроить» над ней что-то свое (в основе же вполне понятно ядро Linux), но так практически никто не делает, ведь Google предоставляет в виде конечного продукта Android не «модель для сборки», а уже полнофункциональное решение. Именно за счет набора приложений и API под общим названием Google Mobile Services (GMS), интегрированных с системой.

Важно понимать, что это не просто сумма привычных нам приложений Google (от Google.Таблиц и YouTube до Chrome или заметок Google Keep) и даже не только доступ к магазину приложений Google Play Store, а фактически хребет смартфона — за счет API Google Mobile Services к «гугловским» приложениям получают доступ и сторонние улилиты, создается привычное для пользователя Android-смартфона единство системы, сценарии работы со смартфоном не нарушаются.

Ранее также критично важна была и интеграция платежных инструментов Google, но сейчас по понятным причинам именно это уже не столь влияет на восприятие смартфона без GMS.

Также чуть менее важна стала и доступность Play Store – из-за отсутствия там «забаненных» приложений часть из них в любом случае приходится ставить через apk-файлы или сторонние магазины. И тем не менее, именно способ установки приложений через фирменный магазин пока наиболее привычен и стандартен — подавляющее большинство приложений там еще имеется.

Но без GMS не удастся установить не только приложения Google, но и ряд сторонних утилит, использующие API сервисов Google – для того, чтобы их установить и пользоваться, придется добавлять на смартфон дополнительные среды, «обходящие» программные запреты.

Опять же, смартфон с GMS программно «обслуживается» не только производителем, но и самим авторами операционной системы, которые регулярно присылают на гаджет системные обновления или обновления безопасности.

Некоторые входящие в состав GMS сервисы представлены не в виде приложений, а в формате базовых настроек, которые мы обычно не замечаем (пока они не понадобятся): такие как «Цифровое благополучие» (функция, которая позволяет нам контролировать время, проведенное перед экраном) или «Найти мое устройство» (при помощи сторонних устройств, объединенных в единую экосистему Android).

Google Mobile Services на смартфонах HONOR

Лицензия на установку Google Mobile Services есть на сегодняшний день у подавляющего большинства компаний, производящих смартфоны на Android – но компании не устанавливают эти сервисы по умолчанию на гаджеты, выходящие на китайском рынке (в Китае приложения Google не работают без VPN). Если же производитель выводит свой смартфон на глобальный рынок — то, за исключением некоторых брендов с акцентом на свою собственную ОС или находящихся под санкционным давлением, все оснащают свои устройства GMS.

Именно к их числу и относится HONOR. Напомним, что с 2019 по 2022 год компания находилась под санкциями США, ограничивающими получение лицензии Google на установку тех самых Google Mobile Services – но уже три года она выведена из-под этих санкций и может использовать в своих смартфонах как аппаратные компоненты, производящиеся американскими компаниями, так и программное обеспечение родом из США. В том числе и от Google.

Так что да, HONOR сегодня поставляет на российский рынок исключительно смартфоны с предустановленными Google Mobile Services, обеспечивающие стандартный опыт, привычный для любых устройств на Android.

© 1997—2025 Электронное периодическое издание "3ДНьюс"

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

