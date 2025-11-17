MaxSun представила плату MS-iCraft B850 Aiga для Ryzen 9000 и не только

Компания MaxSun представила материнскую плату MS-iCraft B850 Aiga. Новинка предназначена для процессоров Ryzen 7000, 8000 и 9000. В пресс-релизе компания также указывает, что плата поддерживает некие «будущие процессоры AMD». О каких чипах идёт речь — производитель не уточнил в своём пресс-релизе.

Новика выполнена в стандартном формате ATX. Плата оснащена 19-фазной подсистемой питания VRM со схемой фаз 16+2+1, где каждая фаза рассчитана на силу тока 50 А. Для новинки заявляется поддержка до 256 Гбайт ОЗУ DDR5-8400 (через разгон).

Плата получила два разъёма PCIe 5.0 x16 (при использовании второго разъёма работает как x8/x8) и четыре слота M.2 для NVMe-накопителей (два PCIe 5.0 и два PCIe 4.0). Дополнительно предусмотрено наличие двух разъёмов SATA III.

MS-iCraft B850 Aiga предлагает шесть внутренних разъёмов USB, включая один USB Type-C (20 Гбит/с). На заднюю панель выведены девять портов USB, включая ещё один USB Type-C (10 Гбит/с, альтернативный DisplayPort 1.4), четыре USB Type-A (10 Гбит/с) и четыре USB 2.0.

Сетевые возможности новинки обеспечивает контроллер Realtek RTL8126 с поддержкой до 5 Гбит/с. Также заявлена поддержка Wi-Fi 7 и Bluetooth 5.4. Плата оснащена индикатором POST-кодов.

Стоимость платы MaxSun MS-iCraft B850 Aiga не сообщается.