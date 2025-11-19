SAMA — пока ещё малознакомая российским покупателям торговая марка, которая принадлежит китайской фирме Guangzhou AOJIE Science & Technology Co. Однако Guangzhou AOJIE имеет собственное производство блоков питания, серьёзные амбиции по выходу на российский рынок, а их модельный ряд включает устройства «платиновой» категории. В этом материале мы подробнее рассмотрим флагманский продукт компании — блок питания SAMA P1200 (XPH-1200AP) мощностью 1200 Вт.

Для блока питания SAMA P1200 заявлена энергоэффективность уровня 80 Plus Platinum, и он соответствует стандартам ATX 3.1 и PCI Express 5.1. Как отмечает производитель, возможность импульсной перегрузки у P1200 даже превосходит требования стандарта ATX 3.1: 235 против 200 % полной мощности устройства. Вся паспортная мощность P1200 доступна по линии 12 В. В свою очередь, малые линии 5 и 3,3 В могут освоить лишь 100 вместо привычных 120 Вт.

Несмотря на высокую мощность, блок питания уместили в корпус глубиной 150 мм, что позволит использовать его практически в любом корпусе, совместимом с блоками питания ATX. В то же время новинка оснащена вентилятором типоразмера 140 мм. БП охлаждается в полупассивном режиме — режим постоянного вращения вентилятора не предусмотрен. Устройство доступно в классическом чёрном либо белом окрасе.

SAMA P1200 — представитель новой волны блоков питания, которые имеют уже не один, а два разъёма для питания видеокарт стандарта PCI Express 5.1. Оба коннектора 12V-2x6 сконфигурированы на мощность 600 Вт, но в свете полной мощности 1200 Вт дополнительный выход 12V-2x6 рассчитан скорее на премиальные модификации видеокарт Nvidia, нежели на одновременное питание двух флагманских ускорителей.

12-вольтовые кабели питания CPU и видеокарт старого образца в данном случае подключаются к разъёмам с разной формой колодки, и последних всего три штуки.

Цвет комплектных кабелей соответствует цвету самого блока питания — чёрный или белый. Кабели изготовлены в изоляции с тиснением, имитирующим тканевую оплётку, а сечение основных проводников равно 18 AWG (кроме кабелей 12V-2x6, где используются проводники 16 AWG).

Компания Guangzhou AOJIE выпускает блоки питания SAMA на собственной OEM‑платформе. Печатная плата P1200 также является «домашней» разработкой производителя и воплощает все решения, типичные для современных «платиновых» БП.

На входе БП расположен двухкаскадный фильтр электромагнитных помех, варистор для защиты от скачков напряжения, ограничитель пускового тока на основе NTC‑термистора и реле, а также плавкий предохранитель. Схема PFC — активная.

Как и следовало ожидать от блока питания с энергоэффективностью 80 Plus Platinum, основной преобразователь построен по полномостовой топологии с LLC. На вторичной стороне используются синхронные выпрямители, а малые линии 5 и 3,3 В формируются преобразователями DC‑DC. Все электролитические конденсаторы — производства японских компаний Rubycon и Unicon.

Внутренности блока питания обдувает вентилятор производства Globe Fan на гидродинамическом подшипнике. Между ним и крышкой блока корпуса заложены резиновые прокладки. Скорость вращения вентилятора динамически регулируется в зависимости как от мощности потребителей, так и от температуры внутренних компонентов БП. Согласно производителю, пассивное охлаждение возможно при нагрузке до 720 Вт и температуре до 55 °С.

Согласно тестам нашей лаборатории, средний КПД блока питания SAMA P1200 равен 91 % по совокупным результатам всех нагрузочных тестов основных линий, а при преимущественной нагрузке на линию 12 В достижимы ещё большие значения энергоэффективности — вплоть до 94 %. Средний коэффициент мощности равен 0,91, что также является отличным результатом. Тут же можно отметить почти безупречную стабилизацию тока на линии 12 В — отклонения от эталона лежат в пределах 2 %. В свою очередь, напряжение малых линий 5 и 3,3 В может отклоняться от номинальной величины не более чем на 4 %, но это также допускают спецификации ATX. Что касается времени удержания напряжения после обрыва питания, то здесь SAMA P1200 для линии 12 В показывает результат в 23,8 мс — почти вдвое дольше, чем того требует стандарт ATX 3.1.

При умеренной стоимости (в сравнении со многими другими блоками питания с паспортной мощностью выше 1 кВт) SAMA P1200 обладает массой достоинств. Дополнительный разъём 12V‑2x6 едва ли пригодится большинству покупателей устройства, но все оценят «платиновый» КПД (а значит тихую работу), стабильность напряжений, японские электролитические конденсаторы и десятилетнюю гарантию производителя.

SAMA P1200 доступен в России по цене от 15 367 руб.