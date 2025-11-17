Сегодня 17 ноября 2025
Oppo выпустила смартфоны Reno15 Pro и Reno15 с 200-Мп камерами и Dimensity 8450

Компания Oppo представила в Китае смартфоны Reno15 Pro и Reno15 среднего ценового сегмента, обладающие дизайном в стиле прошлогодних iPhone Pro. Оба устройства оснащены тройными задними камерами и аппаратными платформами MediaTek Dimensity 8450.

Источник изображений: Oppo

Источник изображений: Oppo

Модель Reno15 предлагает 6,3-дюймовый AMOLED-дисплей с частотой обновления 120 Гц и разрешением 2640 × 1216 пикселей. Пиковая яркость экрана составляет 3600 кд/м². В дисплей встроен сканер отпечатков пальцев.

Сзади у смартфона расположена основная 200-Мп камера на базе 1/1.56-дюймового сенсора с оптической стабилизацией, 50-Мп перископическая камера с 3,5-кратным оптическим зумом и оптической стабилизацией, а также 50-Мп широкоугольная камера. Для селфи-фото спереди предусмотрена 50-Мп камера с поддержкой автофокуса.

Смартфон Reno15 оснащён батареей на 6200 мА·ч с поддержкой 80-ваттной проводной зарядки. Устройство собрано в прочном корпусе с металлической рамой, имеет защиту от воды и пыли по стандартам IP66/IP68/IP69, оснащено стереодинамиками, поддерживает Wi-Fi 6, Bluetooth 5.4 и работает под управлением ColorOS 16 на базе Android 16.

Модель Reno15 Pro получила более крупный дисплей — 6,78 дюйма, с поддержкой частоты 120 Гц и разрешением 1.5K. Его пиковая яркость также составляет 3600 кд/м². Сканер отпечатков пальцев встроен в дисплей. Остальные характеристики аналогичны стандартной модели Reno15, однако модель Pro тяжелее: её вес составляет 205 г против 188 г у обычной версии.

Oppo Reno15

Oppo Reno15

Модель Reno15 доступна в цветах Aurora Blue (синий), Canele Brown (коричневый) и Starlight (белый). Стоимость устройства в конфигурации 12/256 Гбайт памяти составляет 2999 юаней ($425). Версию на 12/512 Гбайт и вариант с 16/256 Гбайт оценили одинаково — в 3299 юаней ($465). Также предлагаются версии с 16/512 Гбайт памяти стоимостью 3599 юаней ($506) и с 16 Гбайт ОЗУ и 1 Тбайт постоянной памяти — за 3999 юаней ($562).

Oppo Reno15 Pro

Oppo Reno15 Pro

В свою очередь, Oppo Reno15 Pro доступен в цветах Canele Brown (коричневый), Honey Gold (золотой) и Starlight (белый). За версию с 12/256 Гбайт памяти просят 3699 юаней ($520), вариант с 12/512 Гбайт оценили в 3999 юаней ($562). Версию с 16 Гбайт ОЗУ и 512 Гбайт постоянной памяти оценили в 4299 юаней ($604). Максимальную конфигурацию — с 16 Гбайт ОЗУ и 1 Тбайт постоянной памяти — оценили в 4799 юаней ($675).

Оба смартфона доступны для предзаказа через официальный сайт Oppo в Китае. Поставки устройств начнутся с 21 ноября.

oppo, смартфон, dimensity 8450
